Deutsche Bank plánuje škrty v americkej divízii

Budúcnosť americkej obchodnej a investičnej divízie Deutsche Bank je už niekoľko mesiacov na vážkach. Niektorí akcionári požadujú nové redukcie po vlaňajších škrtoch.

Berlín 24. mája (TASR - Deutsche Bank plánuje škrty vo svojej americkej obchodnej a investičnej divízii. Dôvodom je nespokojnosť akcionárov s jej výkonom. Uviedli to štyri zdroje oboznámené so situáciou, ktoré nechceli byť menované.



Generálny riaditeľ Christian Sewing povedal akcionárom na výročnom zasadnutí banky vo štvrtok (23. 5.), že je pripravený urobiť "tvrdé obmedzenia" v investičnej divízii, aby si získal ich dôveru po tom, ako akcie najväčšieho nemeckého veriteľa dosiahli rekordne nízke hodnoty.



Nie je jasné, koľkých z 9275 amerických zamestnancov banky sa dotknú tieto plány, žiadne konečné rozhodnutie zatiaľ nepadlo.



Budúcnosť americkej obchodnej a investičnej divízie Deutsche Bank je už niekoľko mesiacov na vážkach. Niektorí akcionári požadujú nové redukcie po vlaňajších škrtoch.



Banka predtým popierala správy, že plánuje ďalšiu reštrukturalizáciu v USA, ale kolaps rokovaní o fúzii s nemeckým konkurentom Commerzbank minulý mesiac prinútil manažment, aby začal diskutovať o „pláne B“.



Minulý rok Deutsche Bank uviedla, že zníži celkový počet svojich zamestnancov z 97.000 pod hranicu 90.000. To zahŕňa aj redukciu počtu pracovných miest v obchodnej a investičnej divízii o 25 %, vrátane významného počtu zamestnancov v New Yorku. Výkon banky totiž stále výrazne zaostáva za konkurenciou.



Akcie Deutsche Bank klesli o 40 % počas 13-mesačného pôsobenia Sewinga na poste generálneho riaditeľa. To čiastočne odráža obavy z nedostatočného výkonu investičnej banky.



Deutsche Bank si po finančnej kríze v rokoch 2007 - 2009 ponechala veľkú pobočku na Wall Street, aj keď jej európski konkurenti ako Credit Suisse svoje divízie v USA rázne zredukovali. Americká pobočka sa výraznou mierou podieľala na celkových výnosoch Deutsche Bank z investičného bankovníctva. Ale čelí tiež súdnym sporom a vyšetrovaniu regulačných úradov a má problémy konkurovať rivalom na Wall Street.