Deväť organizácií je proti legalizácii súkromného pálenia alkoholu

Bratislava 14. júna (TASR) - Deväť stavovských organizácií zastupujúcich výrobcov a predajcov alkoholu je proti legalizácii súkromného pálenia alkoholu na Slovensku. S takýmto návrhom prišli poslanci koaličného Mosta-Híd. Stavovské organizácie predstaviteľov tejto strany vyzývajú, aby predmetný zákon stiahli.



"Legalizácia súkromného pálenia, ktorá je postavená mimo zákon už niekoľko storočí, bude mať negatívny vplyv na verejné financie, môže vážne ohroziť verejné zdravie a životné prostredie a pre liehovarnícky priemysel a pestovateľské pálenice na Slovensku bude mať likvidačné dôsledky," argumentujú organizácie. O podporu svojho apelu na stiahnutie novely žiadajú aj najvyšších štátnych predstaviteľov.



Na aktuálnu schôdzu NR SR bola predložená novela zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh, podľa ktorej bude povolená súkromná výroba destilátu, pričom sa bude znížená sadzba spotrebnej dane z alkoholických nápojov uplatňovať aj na destilát vyrobený súkromným výrobcom destilátu. Proti návrhu sa vyslovilo deväť stavovských organizácií zastupujúcich výrobcov a predajcov liehu, ako aj pestovateľské pálenice: Potravinárska komora Slovenska, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Únia potravinárov Slovenska, Agrárna komora Slovenska, Združenie páleníc a liehovarov na výrobu destilátov na Slovensku, Asociácia platiteľov spotrebnej dane z liehu a liehovín, Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, Zväz obchodu SR a Slovenské združenie pre značkové výrobky. Spoločné nesúhlasné stanovisko zaslali najvyšším štátnym predstaviteľom, ako aj poslancom NR SR.



Podľa názoru stavovských organizácií je novela zákona v rozpore s právom EÚ a jej prijatie bude mať negatívny dosah na verejné financie, nakoľko sa výrazne zníži výber spotrebnej dane z liehu. "Súkromná výroba destilátu bude nekontrolovateľná - čo sa týka vyrobeného množstva, ale aj kvality destilátu, čo môže znamenať významné riziko z pohľadu bezpečnosti a zdravia obyvateľstva. Schválenie predkladaného návrhu bude mať veľký vplyv na zväčšenie počtu znečisťovateľov životného prostredia, a to vypúšťaním škodlivín do ovzdušia, rovnako aj nelegálnej likvidácie výpalkov z destilácie," argumentujú.



V neposlednom rade upozorňujú aj na významný vplyv na zamestnanosť, nakoľko súkromné pálenie alkoholu bude pre pestovateľské pálenice, ale aj liehovarnícky priemysel na Slovensku, likvidačné. Poukazujú tiež na to, že v Maďarsku bola v roku 2010 prijatá obdobná právna úprava, ktorá umožňovala domácu výrobu destilátov v objeme maximálne 50 litrov za rok. Takto vyrobený etanol bol zároveň oslobodený od spotrebnej dane. "Súdny dvor EÚ rozhodol, že Maďarsko takouto právnou úpravou porušilo právo EÚ. Predmetná právna úprava mala v Maďarsku zároveň významné negatívne dopady. V roku 2014 bolo viac ako 14 miliónov litrov destilátu vyrobených súkromnými osobami. Celkový výnos zo spotrebných daní klesol o približne 50 až 60 miliónov eur. Oficiálne zdanený obchod s liehovinami klesol oproti roku 2009 o takmer dve tretiny," dodali organizácie.



S novelou zákona prišli poslanci Peter Antal, Tibor Bastrnák, Béla Bugár, Elemér Jakab a Peter Kresák (všetci Most-Híd). Chcú ňou umožniť súkromnú výrobu destilátov z vlastného ovocia pre vlastnú spotrebu fyzickými osobami výlučne za zákonom presne stanovených podmienok. V súčasnosti je takáto činnosť postavená mimo zákon. "Aktuálne riešenie nemožno považovať za postačujúce, keďže i napriek jednoznačnému zákazu a hrozbe trestného stíhania dochádza k súkromnej výrobe destilátov fyzickými osobami v nezanedbateľnom rozsahu," tvrdia predkladatelia.



Súkromný výrobca musí okrem iného spĺňať podmienku dovŕšenia 18 rokov veku, na výrobu môže použiť iba ním dopestované ovocie a vlastné destilačné zariadenie spĺňajúce zákonné podmienky. Vyrobený alkohol sa nesmie predávať, alebo akýmkoľvek spôsobom uvádzať na trh. Ministerstvu musí výrobca oznámiť, ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin nepovolenej výroby liehu, alebo bol právoplatne uznaný vinným z niektorého z vymedzených priestupkov.