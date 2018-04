DHL bude v Nemecku doručovať na požiadanie aj vo večerných hodinách

Novú službu bude výhľadovo využívať zhruba 14 miliónov z celkovo 42 miliónov domácností, čiže tretina populácie.

Düsseldorf 29. apríla (TASR) - DHL, kuriérna služba Deutsche Post, chce získať lepšie postavenie na doručovateľskom trhu. Najneskôr do konca júna budú môcť adresáti vo všetkých veľkých metropolitných centrách určiť čas doručenia aj vo večerných hodinách.



"Klienti budú môcť určiť, aby im bola zásielka doručená medzi 18. a 21. hodinou a my sa tohto časového rámca budeme držať," oznámil zodpovedný manažér Deutsche Post Achim Dünnwald.



Novú službu bude výhľadovo využívať zhruba 14 miliónov z celkovo 42 miliónov domácností, čiže tretina populácie. Zdarma však nebude. Spočiatku sa bude za službu platiť 1,99 eura, neskôr by sa mal príplatok zvýšiť na 2,99 eura. Doručovatelia nedostanú príplatky, keďže podľa kolektívnej zmluvy sa budú zásielky doručovať v rámci pracovného času.



Poštová branža, do ktorej sa rátajú aj kuriéri a expresné služby, už niekoľko rokov prudko rastie. Dôvodom je expandujúci online predaj a dobrá ekonomická situácia v Nemecku.