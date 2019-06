Di Maio: Budeme diskutovať o financovaní daňových škrtov neskôr

Di Maio, líder koaličného Hnutia piatich hviezd, v rozhovore povedal, že návrh na zavedenie tzv. rovnej dane by sa vzťahoval len na príjmy do výšky 60.000 až 70.000 eur ročne.

Rím 13. júna (TASR) - Talianska vláda je odhodlaná pokračovať v ambicióznom znižovaní daní v roku 2020. O tom ako svoje plány financovať, bude diskutovať neskôr v priebehu roka. Vyhlásil to vo štvrtok podpredseda vlády Luigi Di Maio.



„Naším cieľom je rešpektovať (predvolebný) záväzok znížiť dane. Opatrenia potrebné na pokrytie týchto nákladov budú súčasťou diskusií o rozpočte na rok 2020,“ uviedol Di Maio v rozhovore pre Rádio Anch'io. Zákon o rozpočte musí byť schválený do konca tohto roka.



Di Maio, líder koaličného Hnutia piatich hviezd, v rozhovore povedal, že návrh na zavedenie tzv. rovnej dane by sa vzťahoval len na príjmy do výšky 60.000 až 70.000 eur ročne. Európska únia sa pritom tento týždeň priblížila tesnejšie k disciplinárnemu konaniu voči Taliansku pre jeho rastúci dlh. Rímu tak hrozí pokuta, čo by mohlo ovplyvniť dôveru investorov a zvýšiť náklady na obsluhu jeho dlhu.



Taliansko sa už vlani dostalo do sporu s Európskou komisiou pre fiškálnu politiku Ríma po tom, ako sa k moci dostala koalícia pravicovej Ligy Severu a protisystémového Hnutia piatich hviezd. Tie vo svojej predvolebnej kampani sľúbili zvýšenie blahobytu a zníženie daní.



Di Maio tiež vo štvrtok na otázku novín Corriere della Sera, či bude vláda financovať svoje daňové škrty zvýšením rozpočtového deficitu, povedal, že „urobí to, čo potrebujú Taliani“.



Podľa agentúry Reuters chce Rím presvedčiť EÚ, aby odložila na jeseň rozhodnutie o tom, či začne voči nemu disciplinárne konanie. Talianska vláda totiž očakáva, že jej financie budú "vyzerať zdravšie" po zverejnení údajov o daňových príjmoch v júli.



Európska komisia minulý týždeň vyhlásila, že rastúci verejný dlh Talianska porušil pravidlá EÚ, čím sa otvorila cesta k možnému disciplinárnemu konaniu, ktoré by mohlo viesť až k pokute vo výške 3,5 miliardy eur.



Verejný dlh Talianska je po Grécku druhý najvyšší v EÚ v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP). Podľa údajov EK taliansky dlh vzrástol zo 131,4 % HDP v roku 2017 na 132,2 % HDP v roku 2018. Komisia odhaduje, že v tomto roku sa zvýši na 133,7 % HDP a v roku 2020 na 135,2 % HDP. To je v rozpore s pravidlami EÚ, ktoré hovoria, že členské štáty musia svoj dlh znižovať a stlačiť ho pod hranicu 60 % HDP.