Diaľničiari chcú dať na diaľnicu D2 a odpočívadlo Sekule váhový systém

Bratislava 7. novembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) chce vybaviť diaľnicu D2 a pravostranné odpočívadlo Sekule váhovým systémom, ktorý by mal určovať prekročenie rozmerových a hmotnostných limitov nákladných áut.



Na zákazku vyhlásili diaľničiari súťaž a jej cenu predpokladajú vo výške 1,58 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení tendra, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.



Dodávateľ by mal konkrétne zabezpečiť predselekčný vysokorýchlostný váhový systém pre detekciu prekročenia rozmerových a hmotnostných limitov nákladných vozidiel a ich odklon z premávky na úradné váženie na certifikovanej váhe. Predmetom dodávky majú byť technologické zariadenia a stavebná časť.



Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť v tendri do 4. decembra tohto roku. Zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov.