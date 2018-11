Dlhodobé turbulencie môžu spôsobiť problémy talianskym bankám

Kanadská ratingová agentúra nepočíta v blízkej budúcnosti s výraznejším oživením talianskej ekonomiky. V budúcnosti bude podľa nej dôležité, či sa vláde a jej politike podarí podporiť rast ekonomiky.

Frankfurt nad Mohanom 4. novembra (TASR) - Kanadská ratingová agentúra DBRS varuje, že dlhodobejšie turbulencie na kapitálových trhoch by mohli spôsobiť problémy talianskym bankám.



Kolísanie na burzách a vysoké rizikové prirážky na dlhopisy by v prípade dlhšieho trvania mohli predstavovať riziko pre talianske finančné inštitúty, uviedla v piatok DBRS. Takýto vývoj by totiž zrejme znížil podnikateľskú dôveru v sektore a pribrzdil úverovanie.



Aktuálne sú však podľa DBRS riziká spôsobené nárastom výnosov štátnych dlhopisov a ohrozujúce finančnú stabilitu v Taliansku utlmené.



DBRS patrí k štyrom ratingovým agentúram, o ktorých hodnotenie dlhopisov sa Európska centrálna banka opiera vo svojom programe nákupu aktív.



Talianska vláda sa dostala do sporu s Európskou komisiou (EK). Dôvodom je návrh rozpočtu na rok 2019, ktorý počíta so schodkom na úrovni 2,4 % HDP. To je totiž trojnásobok v porovnaní s plánmi predchádzajúceho kabinetu. EK požaduje nižší deficit a finančné trhy sa obávajú novej dlhovej krízy v Európe.