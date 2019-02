Do 2. marca sú pripravené podujatia k Medzinárodnému dňu sprievodcov

Popri prezentácii a popularizácii svojej práce pred verejnosťou sa turistickí sprievodcovia stávajú v istom zmysle aj vyslancami miest, regiónov a krajín.

Bratislava/Viedeň 20. februára (TASR) - Na tému Turistické sprievodcovstvo v digitálnej ére sa v roku 2019 vo svete uskutočnia podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa turistických sprievodcov, ktorý pripadá na 21. februára. Na tento deň sa viaže výročie založenia Svetovej federácie asociácií turistických sprievodcov (WFTGA) - profesijného odborného združenia sprievodcov.



Popri prezentácii a popularizácii svojej práce pred verejnosťou sa turistickí sprievodcovia stávajú v istom zmysle aj vyslancami miest, regiónov a krajín. Mnohí z nich sa špecializovane venujú najmä práci so zahraničnými návštevníkmi a dovolenkármi.



Oficiálne bola Svetová federácia asociácií turistických sprievodcov zaregistrovaná ako nezisková organizácia podľa rakúskeho práva na druhom zasadnutí, ktoré sa konalo v roku 1987 vo Viedni. Predchádzajúce prvé zasadnutie o založení WFTGA sa konalo v roku 1985. V súčasnosti má apolitická WFTGA vyše 70 členských štátov a nad 200.000 individuálnych turistických sprievodcov.



V roku 1990 vtedajšia popredná predstaviteľka WFTGA pôvodom z Cypru Titina Loizidouová prišla s myšlienkou, že obyvateľom miest, v ktorých sprievodcovia žijú a pracujú, ponúkne pravidelne v deň založenia WFTGA možnosť spoznať mesto s bezplatným výkladom odborného sprievodcu. Takéto podujatie sa v roku 1990 uskutočnilo v 15 krajinách.



Na Slovensku podujatia k Medzinárodnému dňu turistických sprievodcov organizuje Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR). Táto profesijná organizácia na Slovensku vznikla v apríli 2003, do WFTGA vstúpila v novembri 2003, jej 39. členom sa oficiálne stala 1. januára 2004 a v tom istom roku sa prvýkrát zapojila do akcií Medzinárodného dňa turistických sprievodcov.



V roku 2019 pripravila 16. ročník Svetového dňa turistických sprievodcov, a to 17. februára až 2. marca. Hlavný termín podujatia bol vytýčený na sobotu 23. februára. Podrobný program je zverejnený na stránke SSSCR.