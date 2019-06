Do druhého čítania idú novely SNS, ktoré majú znížiť niektoré dane

Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) má klesnúť daň na noviny, časopisy a periodiká na 10 %.

Bratislava 26. júna (TASR) - Na Slovensku by sa mali znížiť niektoré dane, taktiež by sa mali zrušiť koncesionárske poplatky pre seniorov. Do druhého čítania sa totiž dostala séria noviel z dielne koaličnej SNS. Plénum definitívne schválilo návrh SNS na úpravu podmienky na poskytovanie stimulov na výskum a vývoj.



Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) má klesnúť daň na noviny, časopisy a periodiká na 10 %. "Znížená sadzba dane sa neuplatní na noviny, časopisy a periodiká, ktorých reklamný materiál jednotlivo alebo spolu tvorí viac ako 50 % celkového obsahu," navrhujú poslanci s tým, že nižšia sadzba sa neuplatní na periodiká, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu.



Ďalej chce v daňovej oblasti SNS znížiť daň z príjmu právnických osôb z 21 % na 15 % s účinnosťou od 1. januára 2020. "Takéto zníženie sadzby dane je umožnené výrazne efektívnejším výberom daní a zrýchľovaním rastu slovenskej ekonomiky. Zároveň zníženie sadzby dane umožní nielen stimulovanie prílevu nových investícií, rovnako je možné očakávať aj generovanie domáceho inovačného potenciálu," zdôvodnili národniari.



Ďalším opatrením je zrušenie koncesionárskych poplatkov pre seniorov a poberateľov dávok v hmotnej núdzi, ktoré poslanci navrhujú v novele zákone o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. Novela sa tiež dostala do druhého čítania. "Tieto fyzické osoby sú v mnohých prípadoch ohrozené rizikom chudoby, preto sa domnievame, že platenie koncesionárskych poplatkov aj v polovičnej sadzbe je od týchto osôb vzhľadom na možné negatívne sociálne dôsledky nevhodné," tvrdia poslanci SNS.



Plénum definitívne schválilo aj novelu zákona o stimuloch na výskum a vývoj z dielne SNS, ktorou sa má upraviť podmienka na poskytovanie stimulov, ktorá spočíva v zápise do registra partnerov verejného sektora. Novela má nadobudnúť účinnosť od 1. septembra tohto roka. "Podstatným je moment, ku ktorému sa skúma zápis do registra. Vzhľadom na to, že zmluva o poskytnutí stimulov sa uzatvára po tom, ako nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o poskytnutí stimulov vydané podľa správneho poriadku, a teda jej uzavretie predstavuje len výkon právoplatného rozhodnutia vydaného v správnom konaní, je potrebné, aby sa zápis do registra skúmal už v rámci správneho konania," zdôvodnili poslanci.