Do konca roka chcú diaľničiari vyhlásiť obstarávania na viaceré úseky

Viaceré súťaže už bežia. V prípade úseku Tvrdošín – Nižná diaľničiari čakajú na rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Bratislava 25. mája (TASR) – V roku 2019 už Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila jednu súťaž, konkrétne ide o prvú etapu budovania križovatky D4/D1. Do konca tohto roka ešte diaľničiari plánujú vyhlásiť verejné obstarávania na viaceré úseky. V roku 2020 by sa mala ukončiť príprava a vyhlásiť súťaž na zhotoviteľa úseku diaľnice D1 Turany – Hubová. Uviedol to generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin.



V druhom polroku 2019 chce NDS vyhlásiť súťaž na obchádzkové trasy križovatky D4/D1, tiež na úsek D3 Zelený most, Svrčinovec. Zároveň by v tomto období mala byť vyhlásená aj súťaž na zhotoviteľa úseku rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou. "Na prelome rokov 2019/2020 budeme súťažiť zhotoviteľa na úsek Bratislava – Triblavina, rozšírenie samotnej diaľnice na štvorpruh plus odstavný pruh. Ďalej pripravujeme vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa privádzača Kysucké Nové Mesto," dodal Ďurišin.



Viaceré súťaže už bežia. V prípade úseku Tvrdošín – Nižná diaľničiari čakajú na rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). "Boli vylúčení dvaja uchádzači zo súťaže Tvrdošín – Nižná. My sme všetky podklady ÚVO poskytli a čakáme na stanovisko úradu, či potvrdí ich vylúčenie, alebo ich vráti späť do súťaže. Súťaž je potom viac-menej tým pádom ukončená," poznamenal Ďurišin. NDS plánuje v tomto roku uzavrieť súťaž na úsekoch Kriváň – Mýtna aj Mýtna – Lovinobaňa, kde avizovala aj odštartovanie výstavby.



Diaľničiari plánujú v roku 2020 ukončenie prípravy a vyhlásenie súťaže na zhotoviteľov úsekov R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou aj R2 Košické Oľšany – Košice, Šaca prvý úsek. Tiež plánujú začať súťaž na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova na R4 a rovnako druhej etapy privádzača Spišská Nová Ves – Levoča na D1. Súťaž by tiež mala byť vyhlásená na úseku D1 Turany – Hubová.



Pokračovať bude NDS aj v príprave stavieb v tomto roku. Vyhlásiť plánuje napríklad súťaže na projektovú dokumentáciu obchvatu Šiah alebo úseku D1 Behárovce – Branisko druhý profil. Súťaží na predprojektové a projektové dokumentácie bude podľa NDS viac, a to na úsekoch D1, D2, R1, R2, R3 či R4.