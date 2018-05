Do projektu Malá finančná akadémia sa zapojilo 272 základných škôl

Cieľom projektu je učiť žiakov nielen finančnej gramotnosti a tímovej práci, ale rozvíjať aj ich kreativitu a fantáziu.

Bratislava 18. mája (TASR) - Celkovo 272 základných škôl, ktoré zaregistrovali spolu 350 svojich tried, sa zúčastnilo druhého ročníka projektu Malá finančná akadémia s Kozmixom. Do jeho aktivít sa zapojilo až 6780 žiakov 3. a 4. ročníkov základných škôl z celého Slovenska.



Projekt realizuje nezisková organizácia EDULAB, v spolupráci s Tatra bankou a spoločnosťou AGEMSOFT. Jeho cieľom je učiť žiakov nielen finančnej gramotnosti a tímovej práci, ale rozvíjať aj ich kreativitu a fantáziu. A to za pomoci inovatívnych učebných postupov a moderných vzdelávacích materiálov, vrátane interaktívnych.



"Z medzinárodných prieskumov vieme, že naši žiaci majú rezervy v oblasti finančnej gramotnosti. A pritom je téma financií a hospodárenia témou, ktorá bude súčasťou celého ich dospelého života. Vytvoril sme preto projekt šitý na mieru tejto situácii. Chceme učiteľom pomôcť zaujať žiakov a sprostredkovať im základy sveta financií," hovorí o projekte Ján Machaj, riaditeľ organizácie EDULAB.



Každá trieda, ktorá sa do projektu zapojila, získala v úvode projektu štartovací balík, ktorý obsahoval všetky potrebné materiály pre učiteľa a vzdelávacie pomôcky pre žiakov.



Základom pre učiteľa bola podľa EDULAB-u originálna metodická príručka obsahujúca návody na vzdelávacie aktivity pre žiakov a kód umožňujúci prístup k interaktívnym materiálom. Návody na vzdelávacie aktivity na tému finančnej gramotnosti vychádzali z príslušného národného štandardu. Ide o dokument, ktorý presne stanovuje cieľové požiadavky na rôzne stupne škôl a samotné aktivity sú smerované k požiadavkám definovaným v tomto štandarde.



Pre potreby projektu bolo vytvorených 96 interaktívnych úloh, ktoré učitelia využívali na hodinách, prípadne ich zadávali na domácu úlohu prostredníctvom portálu Kozmix.sk. Úlohy boli zamerané predovšetkým na precvičovanie a osvojovanie kompetencií z oblasti matematiky a čítania s porozumením. Riešenie úloh doma s rodičmi bolo dôležitým prvkom projektu, lebo žiak získaval ďalší pohľad na témy preberané v škole, a to z perspektívy rodiny, v ktorej vyrastá.



Druhý ročník projektu Malá finančná akadémia podľa EDULAB-u úspešne nadviazal na prvý ročník, po skončení ktorého učitelia v prieskume uviedli, že projekt pomáha rozvíjať mnohé kompetencie dôležité pre využitie v praxi.



Vyše 70 % učiteľov uviedlo, že si žiaci najviac osvojili schopnosť prevziať zodpovednosť za svoje osobné rozhodnutia týkajúce sa financií. Takmer 60 % tiež uviedlo, že sa školáci naučili lepšie rozoznávať svoje potreby a prehodnocovať, na čo svoje financie použijú. Deti sa tiež naučili zoraďovať svoje želania podľa dôležitosti. Túto kompetenciu vyhodnotili učitelia ako jednu z najdôležitejších, ktorú si žiaci vďaka projektu osvojili.