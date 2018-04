Do roku 2030 bude mať 1 % najbohatších ľudí pod kontrolou 66 % peňazí

Vo svete existujú veľké rozdiely nielen v bohatstve, ale aj v možnostiach, zvlášť v prípade vzdelávania.

Londýn 10. apríla (TASR) - Ak budú pokračovať súčasné trendy, do roku 2030 bude mať 1 % najbohatších ľudí sveta pod kontrolou takmer dve tretiny, teda 66 % všetkých peňazí. Uviedol to britský denník Guardian s odvolaním sa na expertov.



Odborníci pritom vychádzali z predpokladu, že bohatstvo tejto úzkej skupiny sa bude zvyšovať o 6 % ročne. To znamená, že hodnota ich aktív v sledovanom období stúpne na 305 biliónov USD (247,89 bilióna eur) zo súčasných 140 biliónov USD.



Spoločnosť Oxfam zase uverejnila začiatkom tohto roka správu, podľa ktorej len osem miliardárov na celom svete má toľko bohatstva, ako 3,6 miliardy ľudí, čo je najchudobnejšia polovica sveta.



Podľa separátnej správy World Inequality Lab, výskumného projektu Paris School of Economics a francúzskeho ekonóma Thomasa Pikettyho, ktorí hodnotili situáciu vo viac ako 70 krajinách, v USA je väčšia priepasť medzi bohatými a chudobnými ako v mnohých európskych štátoch. Autori v správe skonštatovali, že došlo k "stlačeniu" globálnej strednej triedy.



Vo svete existujú veľké rozdiely nielen v bohatstve, ale aj v možnostiach, zvlášť v prípade vzdelávania. V Spojených štátoch zo 100 detí, ktorých rodičia patria medzi 10-% skupinu ľudí s najnižšími príjmami, iba 20 až 30 z nich ide na vysokú školu. Ale v prípade "horných" 10 % rodičov s najvyššími príjmami, až 90 zo 100 detí navštevuje vysokú školu. Navyše, výskum ukázal, že keď elitné vysoké školy otvoria svoje dvere študentom z chudobného prostredia, akademický výkon týchto inštitúcií neklesá.



Mnohí z najbohatších ľudí na svete už odovzdávajú svoje peniaze ďalšej generácii. A veľmi úzka skupina ultraboháčov do roku 2026 prevedie na budúcu generáciu majetok v hodnote 3,9 bilióna USD, podľa štúdie, ktorú vlani uverejnila poradenská spoločnosť Wealth-X. To je o 5 % menej ako majetok za 4,1 bilióna USD v správe z roku 2014. Dôvodom tohto poklesu je fakt, že masívny generačný transfer bohatstva medzi superboháčmi sa už začal.



(1 EUR = 1,2304 USD)