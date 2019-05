Do Slovnaftu začala prúdiť ropa s vyhovujúcimi technickými parametrami

Koncom apríla pozastavili v dôsledku kontaminácie dovoz ruskej ropy cez ropovod Družba Poľsko, Nemecko, Ukrajina a ďalšie krajiny.

Bratislava 23. mája (TASR) - Do bratislavskej rafinérie Slovnaft začala prúdiť vo štvrtok tesne popoludní ruská ropa, ktorá má požadované technické vlastnosti. Uviedol to pre TASR hovorca Slovnaftu Anton Molnár.



"Potvrdzujem, že vo štvrtok popoludní začala prúdiť do rafinérie Slovnaft ropa s vyhovujúcimi technickými parametrami," spresnil.



Spoločnosť Transpetrol v spoločnom stanovisku spoločností Transpetrol a Slovnaftu 22. mája popoludní informovala, že ukrajinská prepravná spoločnosť Ukrtransnafta v stredu písomne oznámila slovenskému prevádzkovateľovi ropovodu Družba spoločnosti Transpetrol, že dodávky ropy smerujúce na Slovensko budú obnovené v stredu vo večerných hodinách.



"Na základe potvrdenia ukrajinského prepravcu Ukrtransnafta a maďarskej prepravnej spoločnosti MOL, že kvalita ropy smerujúca na slovensko-ukrajinskú hranicu vyhovuje všetkým štandardným kvalitatívnym parametrom vrátane organického chlóru, Transpetrol, ako jediný prevádzkovateľ slovenského ropovodného systému po súhlase o odobratí ropy od spoločnosti Slovnaft, začne rafinérii, ako aj ďalším odberateľom prepravovať ropu," uvádza sa ďalej v stredajšom stanovisku.



Koncom apríla pozastavili v dôsledku kontaminácie dovoz ruskej ropy cez ropovod Družba Poľsko, Nemecko, Ukrajina a ďalšie krajiny. Problém vznikol, keď neidentifikovaný ruský výrobca kontaminoval ropu veľkým množstvom organických chloridov, ktoré sa zvyčajne používajú na zvýšenie produkcie ropy, ale musia sa odstrániť pred odoslaním ropy odberateľom, pretože môžu zničiť rafinérske zariadenia.