Do súťaže Inovatívny čin roka 2018 sa možno prihlásiť do 30. marca

Výhercovia získajú finančnú odmenu v hodnote 7000 eur, 5000 eur a 3000 eur.

Bratislava 15. januára (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo 12. ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR "Inovatívny čin roka 2018". Cieľom súťaže je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. Termín podania prihlášok je do 30. marca. Informovalo o tom MH SR.



Počas 11 doterajších ročníkov sa podnikatelia, združenia, výskumné organizácie a vysoké školy uchádzali o jednotlivé ceny s viac ako 300 inovatívnymi projektmi. Súťaž pre MH SR pripravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Súťaž sa organizuje v troch kategóriách, a to výrobková inovácia, technologická inovácia a inovácia služby (netechnologický proces).



Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba - podnikateľ s bydliskom na území Slovenskej republiky. Prihlasuje sa produkt, proces alebo služba, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2018.



Kompletne vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 30. marca 2019 na e-mailovú adresu organizátora sutaz@siea.gov.sk a zároveň poštou na adresu organizátora: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava. Obálku treba označiť nápisom Inovatívny čin roka.



Zaslaním prihlášky súťažiaci potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže. V každej kategórii budú ocenené riešenia, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach. Výhercovia získajú finančnú odmenu v hodnote 7000 eur, 5000 eur a 3000 eur. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 21. mája 2019 v rámci 26. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.



Detailné podklady, podmienky súťaže a informácie o minulých ročníkoch súťaže sú k dispozícii na internetovej stránke SIEA www.siea.sk v sekcii Inovácie alebo na ://www.siea.sk/inovativny-cin-roka/.