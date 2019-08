Do systému eKasa je pripojená necelá polovica pokladníc

Odloženie pokút do konca roka pre podnikateľov neznamená nový termín zapojenia sa do systému. Evidovať tržby v eKase musia všetci podnikatelia okamžite po dodaní on-line registračnej pokladnice.

Bratislava 12. augusta (TASR) – Do systému Finančnej správy (FS) SR eKasa je k pondelku on-line napojených 112.444 elektronických registračných pokladníc, čo je necelá polovica z predpokladaného počtu 240.000 pokladníc používaných podnikateľmi. Všetci podnikatelia sa mali podľa platnej legislatívy do systému zapojiť do konca júna. Pre nedostatok nových pokladníc, ktoré spĺňajú požiadavky nového systému, však parlament odložil pokuty pre podnikateľov za nesplnenie tohto termínu do konca roka.



"Finančná správa už zaeviduje v systéme eKasa viac ako tri milióny pokladničných dokladov denne. Tie vydá denne už 112.444 pokladníc. Približne polovica z pripojených pokladníc sú on-line registračné pokladnice, ostatní využívajú na evidenciu tržieb bezplatnú aplikáciu finančnej správy virtuálna registračná pokladnica," spresnila hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Ivana Skokanová. Celkovo FS zaevidovala v systéme eKasa od jeho spustenia približne 143 miliónov pokladničných dokladov.



Odloženie pokút do konca roka však pre podnikateľov neznamená nový termín zapojenia sa do systému. Finančná správa upozornila na to, že evidovať tržby v systéme eKasa musia všetci podnikatelia okamžite po dodaní on-line registračnej pokladnice od svojho výrobcu, dovozcu alebo distribútora. "Prechodné obdobie na neudeľovanie pokút bolo zákonom upravené len preto, aby mali podnikatelia čas zabezpečiť si eKasu od svojich výrobcov. Neznamená to, že eKasu do konca roka používať nemusia," pripomenula Skokanová.