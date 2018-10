Do Tatier budú premávať zubačky za 38,8 mil. eur, dodajú ich Švajčiari

Zastaraný vozňový park obmení do roku 2022 päť ozubnicovo-adhéznych elektrických jednotiek a jeden multifunkčný rušeň s metrovým rozchodom pre trate.

Štrba 18. októbra (TASR) – Na tratiach Tatranských elektrických železníc (TEŽ) a Ozubnicovej železnice (OŽ) budú premávať nové zubačky za 38,8 milióna eur. Zastaraný vozňový park obmení do roku 2022 päť ozubnicovo-adhéznych elektrických jednotiek a jeden multifunkčný rušeň s metrovým rozchodom pre trate. Dodávateľom bude švajčiarska spoločnosť Stadler, s ktorou Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v stredu (17.10.) v Štrbe podpísala zmluvu.



Nárast počtu turistov v Tatrách aj vplyv zavedenia bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich priniesli podľa hovorcu ZSSK Tomáša Kováča na tratiach TEŽ výrazný nárast počtu prepravených cestujúcich. „V porovnaní s rokom 2014 je na tratiach TEŽ a OŽ ročne prepravených o 35 % viac cestujúcich. Súčasné kapacity nasadzovaných vozidiel sú nedostatočné pre zabezpečenie požiadaviek zákazníkov na dopravný systém,“ uviedol.



Dodal, že druhým dôvodom obmeny vozňového parku je technická i morálna zastaranosť využívaných vozidiel.



Najdôležitejším parametrom nových jednotiek je hybridný pohon, ktorý umožní novým vozidlám jazdiť na OŽ i na normálnych koľajniciach, teda na tratiach TEŽ. „Na 40 kilometroch TEŽ a OŽ najazdíme ročne 565.000 vlakových kilometrov a prepravíme viac ako 2,5 milióna cestujúcich. Sú medzi nimi desaťtisíce zahraničných turistov. V špičke sa tu ľudia často nezmestia do vlakov a v zimnej sezóne, keď má každý hrubú bundu a mnohí lyže či snoubord, o kultúre cestovania ťažko hovoriť,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký s tým, že nové vlaky budú jazdiť častejšie, bez povinného prestupu a tam, kde je to možné, aj rýchlejšie – až 80 kilometrov za hodinu. „V porovnaní s dneškom prepraví jedna súprava o tridsať cestujúcich viac,“ doplnil.



ZSSK pred súťažou oslovila desať potenciálnych dodávateľov, prihlásil sa iba Stadler Bussnang AG. Námietky voči súťaži podľa hovorcu nepodal nik.



U objednaných vozidiel pre cestujúcich ide o modernú generáciu nízkopodlažnej jednotky typu GTW, špeciálne upravenej pre kombinovanú ozubnicovo-adhéznu prevádzku. Každá z nových jednotiek ponúka 91 miest na sedenie, dve miesta pre invalidné vozíky, multifunkčné časti pre bicykle a detské kočíky. Vozidlá sú vybavené wifi systémom pre cestujúcich, klimatizáciou, majú moderný informačný systém a videosystém, ako i zariadenie na počítanie cestujúcich.



Multifunkčný rušeň má elektrický aj dieselový pohon a spĺňa najnovšie ekologické normy EURO-IIIB. Môže sa použiť kdekoľvek na adhéznych aj ozubnicových tratiach. V zime môže poháňať snehovú frézu a odhrnúť sneh z trate. Rušeň je možné i diaľkovo ovládať cez rádiový prenos.