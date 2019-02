Do Zákonníka práce sa majú doplniť pravidlá vysielania pracovníkov

Revízia smernice dopĺňa ďalšie pravidlá vyslania s cieľom posilniť postavenie zamestnancov, zabrániť obchádzaniu pravidiel, ale aj vyjasniť niektoré sporné otázky, informuje ministerstvo práce.

Bratislava 15. februára (TASR) - Ministerstvo práce pripravuje novelu Zákonníka práce, ktorou sa majú doplniť ďalšie pravidlá pri vysielaní zahraničných pracovníkov. Do slovenského právneho poriadku sa majú prebrať ustanovenia eurosmernice. Rezort o príprave právnej normy informuje na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Medzirezortné pripomienkové konanie k novele by malo odštartovať v marci tohto roka.



"Revízia smernice dopĺňa ďalšie pravidlá vyslania s cieľom posilniť postavenie zamestnancov, zabrániť obchádzaniu pravidiel, ale aj vyjasniť niektoré sporné otázky," informuje ministerstvo práce. V Zákonníku práce sú vymedzené pravidlá, ktoré vysielajúci zamestnávateľ musí pri vyslaní zamestnanca na územie SR dodržať. Najneskôr do 30. júla 2020 sa musia prijať a uverejniť právne predpisy a správne opatrenia, ktorými budú transponované ďalšie pravidlá týkajúce sa vysielania zamestnancov.



Ministerstvo priblížilo, že ide najmä o doplnenie pravidiel pracovného práva, ktoré sa na zahraničného zamestnanca majú aplikovať. Tiež sa majú zabezpečiť porovnateľné pracovné a mzdové podmienky pre zamestnancov vyslaných k užívateľskému zamestnávateľovi. Eurosmernica má zabezpečiť aj to, aby sa odlíšilo napríklad krátkodobé vyslanie, taktiež sa upravilo aj posudzovanie tzv. reťazenia zamestnaní, keď zamestnanca na tom istom mieste a s tým istým druhom práce vystrieda iný zamestnanec. Okrem toho sa má upraviť postup, keď už vyslaný zamestnanec musí ísť pracovať do iného členského štátu.