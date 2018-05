Dôchodcovia, ktorí vlani pracovali, už majú zvýšené dôchodky

Starobné dôchodky vo zvýšených sumách im boli tak, ako to ukladá zákon o sociálnom poistení, prvýkrát vyplatené vo výplatných termínoch v apríli 2018.

Bratislava 1. mája (TASR) - Sociálna poisťovňa rozhodla do 31. marca 2018 o zvýšení starobných dôchodkov tým poberateľom, ktorí v roku 2017 pracovali. Ide o skupinu približne 174.000 dôchodcov.



Starobné dôchodky vo zvýšených sumách im boli tak, ako to ukladá zákon o sociálnom poistení, prvýkrát vyplatené vo výplatných termínoch v apríli 2018. Zároveň im bol poukázaný aj doplatok patriaci za obdobie od 1. januára 2018 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu dôchodku v apríli 2018.



Rozhodnutia a oznámenia o výplate dôchodku boli dôchodcom priebežne doručované v marci a apríli 2018, a to po zabezpečení výplaty zvýšenej sumy dôchodku.



