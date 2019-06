Dôchodcovia si stále viac nechávajú dôchodok vyplácať na účet

Bezhotovostný prevod dôchodku prináša dôchodcovi viaceré výhody, najmä v otázkach bezpečnosti prijatia a uloženia peňazí.

Bratislava 19. júna (TASR) - Každý mesiac pribúdajú poberatelia dôchodkov, ktorí sa rozhodnú pre zasielanie dôchodku na účet v banke a túto formu uprednostnia pred preberaním dôchodku v hotovosti. V máji tohto roka Sociálna poisťovňa zaznamenala od dôchodcov až 4965 žiadostí tohto druhu. Je to vyšší počet žiadostí, ako bolo v máji minulého roka (3574) alebo v rokoch predošlých.



"Aktuálne poisťovňa zasiela na účty v bankách 981.817 dôchodkov všetkých druhov, kým v hotovosti, teda poštou len 393.675 dôchodkov. Oproti koncu roku 2018 ide o nárast dôchodkových dávok zasielaných bezhotovostným prevodom o viac ako 10.000," informuje Peter Višváder, hovorca poisťovne.



Bezhotovostný prevod dôchodku prináša dôchodcovi viaceré výhody, najmä v otázkach bezpečnosti prijatia a uloženia peňazí. Výhodou je aj to, že dôchodok dostane na svoj účet vždy, a to aj v čase, keď je mimo svojho bydliska, napríklad počas cesty za rodinou alebo pobytu v nemocnici.