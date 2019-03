Dodávky smartfónov do Číny klesli na najnižšiu úroveň za 6 rokov

Podľa Čínskej akadémie informačných a komunikačných technológií, vládneho výskumného inštitútu, dodávky na najväčší trh so smartfónmi na svete sa vo februári znížili o 19,9 % na 14,5 milióna kusov.

Šanghaj 13. marca (TASR) - Dodávky smartfónov do Číny vo februári klesli na najnižšiu úroveň za šesť rokov. Ukázali to najnovšie údaje, ktoré naznačujú, že čínski spotrebitelia naďalej odkladajú nákupy drahších položiek, vrátane nových telefónov, keďže ekonomika spomaľuje.



Podľa údajov Čínskej akadémie informačných a komunikačných technológií, vládneho výskumného inštitútu, dodávky na najväčší trh so smartfónmi na svete sa vo februári znížili o 19,9 % na 14,5 milióna kusov. A dosiahli najnižšiu úroveň od februára 2013, keď bolo do Číny dodaných 20,7 milióna smartfónov.



Spotrebiteľské nákupy v Číne sa zvyčajne vo februári spomaľujú, pre oslavy nového Lunárneho roka, ktoré obyvatelia trávia s rodinami. Ale v tomto roku klesli viac ako zvyčajne v dôsledku spomaľovania ekonomiky a obchodnej vojny medzi Čínou a USA.



Aj americký koncern Apple poukázal na slabý predaj v Číne, keď znížil svoju prognózu odbytu v tomto roku, čo bol pre firmu veľmi zriedkavý krok.



A pretože výrobcovia očakávajú, že predaj smartfónov v Číne zostane slabý, niektoré spoločnosti ako čínsky líder na trhu Huawei Technologies sa sústredili na uvedenie drahších modelov s vyššími maržami do predaja.



V roku 2018 sa podiel spoločnosti Huawei na čínskom trhu v segmente smartfónov v cenovom rozpätí 500 až 800 USD zvýšil na 26,6 % z 8,8 %, podľa prieskumu Counterpoint Research. Podiel Apple naopak klesol na 54,6 % z 81,2 %, keď začal s predajom smartfónov za 1000 USD (886,92 eura), zatiaľ čo jeho rivali priniesli lacnejšie modely.



(1 EUR = 1,1275 USD)