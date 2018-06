Finančná správa: Dodržiavanie zákona o hazardných hrách kontrolujeme

Podľa aktivistov z Iniciatívy Zastavme hazard štát zlyháva pri kontrole nelegálneho hazardu a v tomto smere zatiaľ volí stratégiu neútočenia.

Bratislava 6. júna (TASR) – Finančná správa (FS) deklaruje neustálu kontrolu dodržiavania zákona o hazardných hrách na celom Slovensku. Zároveň tvrdí, že vykonáva nielen dozor nad prevádzkovaním povolených hazardných hier, ale aj vyhľadáva prevádzkovanie nepovolených hazardných hier a kontroluje aj hazard na internete. FS tak reagovala na kritiku aktivistov z Iniciatívy Zastavme hazard, podľa ktorých štát zlyháva pri kontrole nelegálneho hazardu.



"V roku 2018 sme zatiaľ uskutočnili približne 1600 kontrol v oblasti hazardných hier, vo viacerých prípadoch sme zistili prevádzkovanie zariadení v rozpore so zákonom. V týchto prípadoch sme uložili pokuty vo výške viac ako 60.000 eur," povedala pre TASR hovorkyňa FS Ivana Skokanová s tým, že s ohľadom na zmenu legislatívy od januára aj výrazne zvýšili počet dozorov nad prevádzkovaním hazardných hier.



FS priblížila, že kontroly vykonáva postupne, pričom preveruje aj podnety od občanov. Ak má niekto podozrenie na prevádzkovanie hazardnej hry v rozpore so zákonom, môže FS o tom informovať a tento podnet preverí. "Pozornosť zameriavame aj na tzv. kvízomaty. Od začiatku roka sme identifikovali 94 kvízomatov v 70 prevádzkach. Pokuty v týchto prípadoch boli uložené nielen osobe, ktorá poskytovala hazardnú hru, ale aj osobe, ktorá im priestory na prevádzkovanie kvízomatov poskytovala," podotkla Skokanová. FS deklaruje, že kontroluje dodržiavanie povinností vyplývajúcich z novely zákona o hazardných hrách a v prípade zistených porušení dáva pokuty.



Podľa aktivistov z Iniciatívy Zastavme hazard štát zlyháva pri kontrole nelegálneho hazardu a v tomto smere zatiaľ volí stratégiu neútočenia. Poukazujú pritom na 32 podozrivých prevádzok v Bratislave so 41 automatmi, ktoré podľa nich nie sú legálne. Ministerstvo financií preto vyzývajú, aby vrátilo kontrolné kompetencie obciam. "Občania sa pýtajú, kedy už zmiznú vo veľkom množstve herne z Bratislavy. Áno, niektoré zmizli, ale stále tu máme veľa herní, ktoré ako keby zabudli, že je tu schválené nariadenie zakazujúce herne. Navštívili sme zopár herní, ktoré aj napriek vypršaniu licencií stále pokračujú vo svojej činnosti," povedal Michal Svetko z iniciatívy.