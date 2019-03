Dolárových miliardárov ubudlo, dostal sa medzi nich prvýkrát aj Slovák

Extrémne bohatí ľudia stratili priemerne zhruba 10 % majetku, keďže klesli takmer všetky triedy aktív na finančnom trhu.

Bratislava 5. marca (TASR) - Dolárových miliardárov vo svete vlani ubudlo. Ich počet sa znížil o 224 na 2470. Prvýkrát sa však medzi nich dostal aj Slovák. Je ním podnikateľ Ivan Chrenko s majetkom 1,4 miliardy dolárov (1,24 miliardy eur). Susedná Česká republika má štyroch miliardárov, vrátane premiéra Andreja Babiša so slovenskými koreňmi. Najbohatším človekom sveta ostal vlani zakladateľ firmy Amazon Jeff Bezos. Vyplýva to z najnovšieho rebríčka Hurun Global Rich List 2019, ktorý spracovala J&T Banka.



Extrémne bohatí ľudia stratili priemerne zhruba 10 % majetku, keďže klesli takmer všetky triedy aktív na finančnom trhu. Celkové bohatstvo miliardárov sa minulý rok znížilo o jeden bilión dolárov, čo je asi desaťnásobok výkonu slovenskej ekonomiky. Aj tak podľa prieskumu HurunGlobalRich dosiahlo 9,6 bilióna eur.



Aspoň jedného miliardára má 67 krajín sveta, čo je o jednu menej ako v roku 2017. Najviac bohatých ľudí pochádza stále z Číny, a to až 658, hoci ich počet klesol takmer o pätinu. "Dôvodom tohto vývoja bol najmä pokles trhovej kapitalizácie čínskeho akciového indexu ShanghaiComposite o vyše 20 percent," vysvetľuje analytik J&T Banky Stanislav Pánis. Druhé miesto vo svete miliardárov patrí USA, kde má domov 584 z nich, čo je medziročný prírastok o 13 superboháčov. Tretie je Nemecko so 117 miliardármi. Viac ako 100 extrémne bohatých ľudí žije vo Veľkej Británii (109) a v Indii (104), ktorá klesla na piatu z vlaňajšej tretej priečky, keď stratila až 28 miliardárov. Z týchto piatich krajín tak pochádzajú takmer dve tretiny všetkých najbohatších ľudí sveta.



Mestom s najväčším počtom miliardárov je štvrtýkrát po sebe Peking. Sídli ich tu 103, čo je však o 28 menej ako pred rokom. New Yorku patrí druhé miesto s 92 miliardármi, keď sa ich počet za posledných 12 mesiacov nezmenil. Tretie miesto si udržal Hongkong so 69 miliardármi. Prvú päťku dopĺňajú ďalšie dve čínske mestá Shenzhen, prezývaný aj čínsky Silicon Valley, a Šanghaj.



Aspoň jedného miliardára vyprodukovalo 1931 firiem, o 226 menej ako v roku 2017, keď mnohým z nich klesla trhová kapitalizácia. Rekordérom v tvorbe boháčov s majetkom s počtom aspoň deviatich núl je thajský konglomerát CP Group, ktorý ich má 19. Predbehol tak výrobcu nápojov RedBull s 12 miliardármi. Sedem z 10 verejne obchodovaných firiem s najväčšou trhovou kapitalizáciou založili americkí miliardári. Top trojku tvoria technologické giganty Amazon, Microsoft a Alphabet (materská spoločnosť Google).



Najbohatším človekom sveta ostal vlani zakladateľ firmy Amazon Jeff Bezos, ktorého majetok vzrástol o 20 % na 147 miliárd dolárov. Na druhé miesto, o priečku nahor, sa oproti roku 2017 posunul Bill Gates, kedysi najbohatší človek na planéte a zakladateľ softvérovej firmy Microsoft. Jeho bohatstvo sa zvýšilo o sedem percent na 96 miliárd dolárov. Prvú trojku uzatvára investičný mág Warren Buffett, ktorého majetok klesol o 14 % na 88 miliárd dolárov.



Najbohatšou rodinou sveta sú Waltonovci s celkovým majetkom 173 miliárd dolárov, otec rodiny Sam Walton založil najväčší svetový maloobchodný reťazec sveta Walmart. "Až 65 % dolárových miliardárov zbohatlo vlastným pričinením, najviac ich je z Číny. Pätnásť percent ľudí v klube deviatich núl sú ženy, až 44 % z nich sú však dedičky," doplnil Pánis. Najbohatšou z nich je Francoise Bettencourtová Meyersová, dedička kozmetickej firmy L'Oréal.



Rebríček ukázal, že každý desiaty miliardár je imigrantom z prvej generácie, najviac z nich prišlo do Spojených štátov, najbohatším je Sergej Brin, spoluzakladateľ Google, ktorého korene sú v Rusku.



Najviac miliardárov, až viac ako 12 %, zbohatlo podnikaním v technológiách, médiách a v telekomunikáciách, nehnuteľnosti vygenerovali takmer každého desiateho superboháča, necelých 9,1 % zbohatlo vďaka investovaniu. Delená štvrtá priečka patrí spracovateľskému priemyslu a maloobchodu, kde je zaradené aj bohatstvo, ktoré vytvorili módne značky.