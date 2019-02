Domácnosti budú môcť využiť na uskladnenie elektriny virtuálnu batériu

Vo virtuálnej batérii, ktorú prevádzkuje ZSE, si domácnosť virtuálne uloží prebytočnú vyrobenú elektrinu, ktorú v danom čase (počas slnečného dňa) nedokáže využiť pre svoje vlastné potreby.

Bratislava 9. februára (TASR) - Spoločnosť Západoslovenská energetika (ZSE) domácnostiam, ktoré v projekte podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II využijú štátnu podporu na fotovoltické panely, ponúka riešenie tzv. virtuálnej batérie na uskladnenie nimi vyrobenej prebytočnej elektriny.



Vo virtuálnej batérii, ktorú prevádzkuje ZSE, si domácnosť virtuálne uloží prebytočnú vyrobenú elektrinu, ktorú v danom čase (počas slnečného dňa) nedokáže využiť pre svoje vlastné potreby.



"ZSE mu túto vyrobenú elektrinu vráti v čase, keď ju bude potrebovať, napríklad podvečer či večer. Hneď ako je zákazníkova spotreba väčšia, než jeho aktuálna výroba, využije najprv energiu z virtuálnej batérie a až potom z distribučnej sústavy," priblížil na stretnutí s novinármi člen predstavenstva ZSE Juraj Krajcár.



Pri dodávke elektriny z virtuálnej batérie platí podľa jeho slov zákazník len náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy za distribúciu elektrickej energie z batérie do domácnosti. Ušetrí tak náklady za dodávku elektriny. Službu tzv. virtuálnej batérie bude spoločnosť ZSE svojim zákazníkom poskytovať za 2 eurá mesačne.



"Rozširovanie obnoviteľných zdrojov energie a decentralizácia jej výroby robí zo zákazníka partnera energetických spoločností, ktorý je v čoraz väčšej miere energeticky nezávislý a sebestačný. Tento vývoj je v súlade so smerovaním európskej energetiky. Som presvedčený, že toto je cesta, ktorou sa bude uberať energetika aj u nás, preto sme sa rozhodli poskytnúť tieto riešenia aj našim zákazníkom, v prípade virtuálnej batérie ako prvá firma na slovenskom trhu. Zákazníkovi znižujeme návratnosť finančne náročnej investície do fotovoltického riešenia," dodal Krajcár.



ZSE je oprávnený zhotoviteľ v rámci projektu podpory OZE Zelená domácnostiam. Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia na využívanie OZE v domácnostiach sa bude poskytovať z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.