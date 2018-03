Donald Trump podpíše zavedenie ciel na dovoz ocele a hliníka

Uviedol to vo štvrtok v Bielom dome na stretnutí so zástupcami firiem z dotknutých sektorov.

Washington 1. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump plánuje na budúci týždeň podpísať zavedenie ciel na dovoz ocele a hliníka. Uviedol to vo štvrtok v Bielom dome na stretnutí so zástupcami firiem z dotknutých sektorov.



"K podpisu dôjde v priebehu budúceho týždňa," povedal Trump. Zároveň zástupcov firiem ubezpečil, že americkí producenti ocele a hliníka budú po dlhom čase chránení.



Trump uviedol, že na dovoz ocele by malo platiť clo vo výške 25 % a na dovoz hliníka 10 %. Ako dodal, clá by mali zostať v platnosti "dlhé obdobie". Zatiaľ však nie je jasné, či sa dotknú úplne všetkých, alebo niektorí z obchodných partnerov Spojených štátov budú spod ciel vyňatí.



Očakáva sa, že najnovšie informácie vyvolajú ostrú reakciu najmä zo strany Číny, ktorú clá podľa všetkého neobídu. Niektorí analytici dali najavo obavy, že Spojené štáty takto zvyšujú riziko nových obchodných vojen.