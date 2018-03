Donald Trump zakázal používanie venezuelských kryptomien

V exekutívnom príkaze vydanom v pondelok (19.3.), ktorý okamžite vstúpil do platnosti, Trump označil všetky transakcie spojené s venezuelskými digitálnymi menami za nelegálne.

Washington 20. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump zakázal Američanom a firmám v USA používanie venezuelských digitálnych mien. Ako uviedol po podpise exekutívneho príkazu, cieľom ich zavedenia bolo vyhnúť sa sankciám USA.



V exekutívnom príkaze vydanom v pondelok (19.3.), ktorý okamžite vstúpil do platnosti, Trump označil všetky transakcie spojené s venezuelskými digitálnymi menami za nelegálne. Podľa Bieleho domu je investovanie do týchto mien možné považovať za priamu podporu diktátorského režimu prezidenta Nicolása Madura.



Venezuela koncom februára zaviedla digitálnu menu petro krytú ropnými zásobami. Tie sú najväčšie na svete. Stala sa tak prvou krajinou sveta, ktorá zaviedla vlastnú verziu digitálnej meny. Krátko po zavedení kryptomeny petro oznámila Venezuela zavedenie ďalšej meny petro gold, ktorá je krytá zlatom.



Americké ministerstvo financií však už v januári upozornilo, že prípadné investovanie do takejto meny by v skutočnosti predstavovalo poskytnutie ďalšieho úveru Venezuele. Transakcie by tak znamenali porušenie ekonomických sankcií, ktoré USA zaviedli proti tamojšiemu autoritárskemu režimu.



Bitcoin a iné digitálne meny sa vo Venezuele už pred zavedením petra vo veľkom používali, najmä ako zábezpeka proti hyperinflácii. Navyše slúžia ako vhodný mechanizmus na platby za akýkoľvek tovar a služby, keďže získanie tvrdej meny si vyžaduje transakcie na čiernom trhu.