Americké aerolínie Delta Air Lines zvýšili kvartálny zisk tak

Pri cenách ropy pohybujúcich sa okolo 4-ročných maxím čelia viaceré americké aerolínie vysokým nákladom na pohonné látky.

New York 14. októbra (TASR) - Americká letecká spoločnosť Delta Air Lines vykázala za 3. kvartál rast zisku takmer o 13 %, k čomu prispel zvýšený dopyt aj opatrenia na kompenzáciu vysokých nákladov na palivá.



Pri cenách ropy pohybujúcich sa okolo 4-ročných maxím čelia viaceré americké aerolínie vysokým nákladom na pohonné látky. Tie im zasahujú do zisku, napriek tomu, že dopyt po leteckej doprave je vysoký. Firmy to riešia výraznejším využívaním lietadiel s nižšou spotrebou paliva, ale aj zvyšovaním cien leteniek a poplatkov za batožinu.



Čistý zisk Delta Air Lines dosiahol za 3. kvartál 1,31 miliardy USD (1,13 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka spoločnosť zvýšila zisk o 12,9 %.



Po úprave o jednorazové položky dosiahol zisk leteckej spoločnosti 1,80 USD/akcia, čím Delta Air Lines prekonala očakávania trhov. Analytici počítali s upraveným ziskom na úrovni 1,74 USD/akcia. Tržby dosiahli 11,95 miliardy USD. V porovnaní s 3. kvartálom minulého roka to predstavuje rast o 8 %.