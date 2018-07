Britský úrad pre civilné letectvo sa pripravuje i na brexit bez dohody

V prípade brexitu bez dohody bude CAA potrebovať 30 až 50 nových zamestnancov, uviedol nemenovaný zdroj.

Londýn 10. júla (TASR) - Britský úrad pre civilné letectvo (CAA) zintenzívnil prípravy na neriadený brexit bez dohody. Zisťuje, koľko nových zamestnancov bude potrebovať a pripravuje bezpečnostné systémy na prevzatie úloh, ktoré teraz vykonávajú európske úrady.



CAA v januári uviedol, že úmyselne neplánuje scenár, v ktorom by bol vylúčený z európskeho bezpečnostného systému, "pretože by bolo zavádzajúce naznačiť, že je takáto možnosť".



Britská premiérka Theresa Mayová však v piatok (6.7.) povedala, že vláda zvýši prípravy aj na možnosť odchodu svojej krajiny z Európskej únie (EÚ) bez toho, aby dosiahla dohodu s Bruselom. Do brexitu pritom zostáva už len deväť mesiacov, niektoré úrady a spoločnosti sa tak pripravujú aj najhorší možný scenár.



CAA dnes informoval o svojich plánoch na plnenie funkcií, ktoré v súčasnosti vykonáva Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA), ak by to bolo potrebné.



Podľa CAA najpozitívnejším výsledkom by bolo, keby Británia zostala v EASA. Vláda pritom vyhlásila, že chce preskúmať podmienky, na základe ktorých by sa to mohlo stať.



Letecké spoločnosti a koncern Airbus, ktorý vyrába krídla pre všetky civilné lietadlá na britských ostrovoch, sa ale obávajú, že Británia bude vylúčená z EASA, pretože tento úrad schvaľuje lietadlá a komponenty pre lietadlá.



V prípade brexitu bez dohody bude CAA potrebovať 30 až 50 nových zamestnancov, uviedol nemenovaný zdroj.



CAA tiež pripomenul, že pri odchode bez dohody bude musieť pokryť niektoré regulačné procesy. Prípravné práce zahŕňajú úpravu existujúcich systémov tak, aby mohli ďalej fungovať, ale nezávisle od EÚ.



Britské združenie výrobcov z leteckého a kozmického priemyslu ADS odhaduje, že CAA potrvá približne 5-10 rokov, kým zvýši svoje kapacity, aby mohol prevziať všetky úlohy od EASA.



Letecké spoločnosti tiež znepokojuje situácia ohľadne dohôd o leteckej doprave, ktoré upravujú ich práva lietať medzi dvoma krajinami. Británia totiž využíva dohodu EÚ o otvorenom nebi so Spojenými štátmi. CAA pripomína, že v nej nemá žiadnu úlohu, pretože ide o dvojstrannú dohodu Únie a USA.