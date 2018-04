Continental tento týždeň skontroluje stav pneumatík automobilov

Kontrolovať ich bude na piatich čerpacích staniciach na Slovensku.

Bratislava 24. apríla (TASR) - Výrobca pneumatík Continental tento týždeň na piatich čerpacích staniciach spoločnosti Shell na Slovensku bude kontrolovať v rámci prieskumu "Vision Zero Roadshow" stav pneumatík motorových vozidiel, a to najmä hĺbku ich dezénu a tlak vzduchu v pneumatikách.



"Za oddelenie bezpečnosť cestnej premávky môžem povedať, že bezpečnosť cestnej premávky sa skladá z troch základných faktorov, a to sú podmienky, prostriedky, na ktorých po ceste jazdíme, a samotní vodiči. My sa ľudskému faktoru (vodičom) dlhodobo venujeme, ale nemôžeme zabúdať, že aj podmienky sú veľmi dôležité," uviedol riaditeľ oddelenia pre bezpečnosť cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Milan Troška.



"Vieme všetci, že pneumatiky sú jediný kontakt vozidla s vozovkou. Apelujeme preto na vodičov, aby sa pneumatikám nevenovali iba dvakrát za rok, pri ich prezúvaní za zimné a naopak," zdôraznil. Vodiči by si podľa Trošku mali častejšie kontrolovať tlak v pneumatikách a mali by venovať pozornosť aj hĺbke dezénu.



Vision Zero je podľa Juraja Ižvolta, riaditeľa divízie marketingovej komunikácie Continental, jedným z projektov, ktorý podporuje zvyšovanie bezpečnosti na cestách. "Naším cieľom sú nielen žiadne úmrtia, ale nakoniec aj žiadne nehody na cestách," doplnil.