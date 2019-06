Drony budú musieť mať svoje štátne poznávacie značky

Európske nariadenie, ktoré má od budúceho roku zvýšiť bezpečnosť pohybu dronov v ovzduší, nie je namierené len na novo kupované stroje.

Praha 2. júna (TASR) - Drony dostanú štátne poznávacie značky (ŠPZ) a ich majitelia budú musieť zložiť skúšku. Desaťtisíce ľudí si budú musieť zaregistrovať drony a skladať prostredníctvom online testov skúšku zameranú nielen na ich ovládanie, ale aj na znalosti z meteorológie. Okrem toho budú musieť dokázať, že poznajú pravidlá, ktoré používanie bezpilotných lietajúcich prostriedkov upravujú.



Európske nariadenie, ktoré má od budúceho roku zvýšiť bezpečnosť pohybu dronov v ovzduší, nie je namierené len na novo kupované stroje. Návšteve úradov sa zrejme nevyhnú ani tí, ktorí si dron kúpili v minulosti a ktorí ho chcú aj v budúcnosti používať.



„Tým Európska komisia stanovila až dvojročný odklad, dokedy musia svoje stroje vybaviť ŠPZ,“ uviedol pre Mladú frontu Dnes viceprezident Aliancie pre bezpilotný letecký priemysel Jakub Karas.



V dôsledku klesajúcich cien sa štvor- a viacvrtuľové stroje držia v posledných rokoch na špičke predaja medzi elektronickými výrobkami. „Ročne predávame tisícky týchto výrobkov, hlavnou sezónou sú Vianoce,“ uviedla hovorkyňa internetového obchodu Alza.cz Patricie Šedivá. V porovnaní s vlaňajškom sa týchto diaľkovo ovládaných zariadení predáva o 28 % viac.



V Česku sa bude musieť upraviť predovšetkým zákon o civilnom letectve z roku 1997. Pokiaľ by sa zmeny dotýkali aj ďalších rezortov, museli by sa upraviť aj ďalšie zákony. Uviedol to riaditeľ prevádzkovej sekcie Úradu pre civilné letectvo Vítězslav Hezký. Úrad, ktorý v Česku vykonáva dohľad nad leteckou prevádzkou, sa pripravovanou zmenou zaoberá už dlhšie ako rok.