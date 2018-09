Kapsch požaduje zrušenie zmluvy na prevádzku mýta v Českej republike

Aktuálny prevádzkovateľ mýtneho systému v Česku, rakúska firma Kapsch, podala návrh na zneplatnenie nedávno podpísanej zmluvy na prevádzku mýtneho systému s konzorciom CzechToll a SkyToll.

Aktuálny prevádzkovateľ mýtneho systému v Česku, rakúska firma Kapsch, podala návrh na zneplatnenie nedávno podpísanej zmluvy na prevádzku mýtneho systému s konzorciom CzechToll a SkyToll. Podľa firmy ju minister dopravy Dan Ťok podpísal nezákonne. Celá kauza podľa rakúskej firmy môže ukazovať na ohrozenie právnej istoty v ČR.



Zmluvu na 10-ročnú prevádzku mýtneho systému po roku 2019 podpísal český minister dopravy Ťok minulý štvrtok (20. 9.) krátko po vydaní neprávoplatného rozhodnutia Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS). Ten síce uviedol, že ministerstvo v miliardovom tendri zákon neporušilo, oznámil však, že ponecháva v platnosti predbežné opatrenie, ktoré ministerstvu zakazovalo zmluvu uzavrieť.



Podľa právneho názoru ministerstva však toto opatrenie zaniklo tým, že sa ministerstvo vzdalo svojho práva na podanie opravného prostriedku proti prvostupňovému rozhodnutiu ÚOHS.



"My tvrdíme, že predbežné opatrenie zostalo v platnosti až do doby rozhodnutia o našich námietkach," uviedol generálny riaditeľ Kapsch ČR Karel Feix. Protimonopolný úrad už oznámil, že o návrhu Kapschu rozhodne v priebehu dvoch mesiacov. Feix verí, že firme dá úrad za pravdu, v opačnom prípade by išlo o zásah do zákonných práv účastníka správneho konania.



"Tým, že sa ministerstvo dopravy vzdalo svojho práva na podanie rozkladu, nedochádza k ukončeniu celého spojeného správneho konania. To je náš názor. A tvrdenie ministerstva dopravy, ktoré využilo tento postup, považujeme za nesprávny a z pohľadu práva za nezákonný," doplnila právna zástupkyňa Kapsch Kamila Kulhánková z advokátskej kancelárie Havel & Partners.



Podľa Feixa časové zladenie krokov ministerstva a antimonopolného úradu dávajú tušiť, že ministerstvo dopravy dostalo dopredu signály o tom, kedy a akým spôsobom úrad rozhodne. Podľa firmy napríklad spoločnosť CzechToll ešte pred doručením tohto rozhodnutia začala žiadať o vydanie stavebných povolení pre komponenty svojho mýtneho systému.



Podozrenie podľa Feixa tiež podporuje časová súslednosť, s akou si ministerstvo a úrad počas minulého štvrtka v rýchlom slede vymieňalo dokumenty. Len pár hodín po doručení prvého rozhodnutia tak mohlo mať ministerstvo dopravy podpísanú dohodu.



"Celá táto kauza prerastá hranice mýtneho projektu a mohla by sa dotýkať rozhodovania ÚOHS a vôbec určitej politickej a právnej istoty v Českej republike," uviedol Feix. Firma poukázala na to, ako protimonopolný úrad v priebehu pár mesiacov zmenil pôvodný názor na legálnosť výberového konania. Pôvodné prvostupňové rozhodnutie totiž celý tender zrušilo s tým, že sa v ňom vyskytovali zásadné chyby.



Prvým impulzom pre túto zmenu bol podľa Kapschu list, ktorý zaslal premiér Andrej Babiš predsedovi ÚOHS Petrovi Rafajovi. V ňom ho údajne vyzval, aby pri svojom rozhodovaní zohľadnil záujmy Českej republiky.



Špekulácie o politickom vplyve na rozhodovaní ÚOHS hovorca úradu Martin Švanda odmietol. "Riadenie prebehlo úplne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, správnym poriadkom, ďalšími právnymi predpismi a judikatúrou správnych súdov, ktorými sa úrad musí vo svojej rozhodovacej praxi riadiť," dodal hovorca.