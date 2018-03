Nitra žiada o predĺženie nespoplatneného úseku R1 po most Lehota

Primátor Nitry Jozef Dvonč potvrdil, že mesto žiada predĺžiť nespoplatnenie rýchlostnej cesty o 2,2 kilometra.

Nitra 16. marca (TASR) – Mesto Nitra požiadalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR o predĺženie nespoplatneného úseku rýchlostnej cesty R1A pri Nitre. V súčasnosti je nespoplatnený úsek rýchlostnej cesty od kruhového objazdu pod Zoborom po výjazd z R1 na Hlohovec. Primátor Nitry Jozef Dvonč potvrdil, že mesto žiada predĺžiť nespoplatnenie rýchlostnej cesty o 2,2 kilometra až po most pri Lehote, tzv. malé Apollo. "Táto žiadosť už je na ministerstve dopravy, pomohlo by nám to vylepšiť dopravnú situáciu v meste," povedal primátor.



Na zrušení spoplatnenia trojkilometrového úseku od kruhového objazdu pod Zoborom po výjazd z R1 na Hlohovec sa vedenie mesta dohodlo v marci 2011 s vtedajším ministrom dopravy Jánom Figeľom. Minister požiadal Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS), aby úsek vyňala zo siete spoplatnených ciest. "Je to dosť ťažká situácia pre NDS, no výborná pre obyvateľov Nitry a okolia, ktorí denne dochádzajú do práce, do priemyselného parku alebo obchodov v tejto časti mesta," povedal Dvonč. Podľa jeho slov nespoplatnenie úseku rýchlostnej cesty v severnej časti mesta výrazne odľahčilo vnútorné mestské komunikácie.