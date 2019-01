RegioJet v lete spojí Bratislavu s pobrežím Jadranského mora

RegioJet avizuje, že v prípade veľkého záujmu cestujúcich bude nasadzovať na jeden spoj namiesto jedného autobusu dva súčasne.

Bratislava 18. januára (TASR) – RegioJet bude počas letnej sezóny prevádzkovať autobusovú linku, ktorou spojí Bratislavu s pobrežím Jadranského mora. Žlté autobusy začnú premávať 31. mája 2019 a jazdiť budú počas celého leta až do 5. septembra 2019. Spočiatku pôjde o jeden spoj týždenne, tesne pred začiatkom letných prázdnin však plánuje dopravca počet spojov zdvojnásobiť. Informoval o tom hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj.



Autobusy budú premávať do chorvátskeho mesta Split a do ďalších letovísk ako napríklad Zadar, Sukošan, Biograd, Primošten či Šibenik. "Autobusy budú premávať z Bratislavy do Splitu každý piatok a utorok," spresnil Ondrůj. Z bratislavskej autobusovej stanice na Mlynských nivách budú vychádzať večer o 21.00 h a do Chorvátska dorazia nasledujúce ráno, pričom jazdu ukončia v Splite o 9.30.



"Späť zo Splitu budú autobusy premávať v sobotu a stredu večer o 20.30 h, postupne priberú cestujúcich z ďalších letovísk a do Bratislavy sa vrátia druhé ráno o 9.00 h," doplnil hovorca s tým, že cestovný poriadok tak zodpovedá termínom, v ktorých sa v Chorvátsku menia dovolenkové turnusy.



RegioJet avizuje, že v prípade veľkého záujmu cestujúcich bude nasadzovať na jeden spoj namiesto jedného autobusu dva súčasne. "Takýto zdvojený spoj by ponúkol prepravnú kapacitu až 126 cestujúcich," priblížil Ondrůj.