Londýn/Dublin 14. februára (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair neočakáva toto leto štrajky, keďže jej vzťahy s odborovými zväzmi sa v posledných troch mesiacoch výrazne zlepšili, aj keď ich nemôže úplne vylúčiť. Vyhlásil to vo štvrtok Kenny Jacobs, šéf marketingu najväčších nízkonákladových aerolínií v Európe.



Jacobs novinárom na tlačovej konferencii v Londýne povedal, že na horizonte sa nečrtajú žiadne nepokoje.



"Nevidíme riziko štrajkov v lete, to ale neznamená, že nemôžu byť," upozornil.



Na otázku, či ešte pred koncom marca očakáva dohodu so všetkými hlavnými odborovými organizáciami zamestnancov spoločnosti Ryanair, Jacobs uviedol, že to môže povedať.



Ryanair vlani zasiahla vlna štrajkov v Nemecku, Holandsku, Belgicku, Taliansku, Španielsku a Portugalsku, ktorá ho prinútila zrušiť stovky letov. To sa negatívne podpísalo pod jeho výsledky. V období október-december 2018 vykázali írske aerolínie stratu 20 miliónov eur.