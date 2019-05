Skupina Budamar investuje do modernizácie vozového parku

Ide o rušne, ktoré zaisťujú rýchlu a ekonomickú dopravu, zdôraznil Ľ. Loy, člen predstavenstva Budamar Logistics.

Bratislava 27. mája (TASR) - Približne 20 miliónov eur investovala slovenská skupina Budamar Group do nákupu viacsystémových rušňov Vectron, čím podstatne rozšírila a zmodernizovala svoj vozový park. Ako pre TASR uviedol Peter Malec, predseda predstavenstva Budamar Logistics, po tom, čo skupina zrealizovala projekt v Čiernej nad Tisou, ktorý východu Slovenska zabezpečil najmodernejší prekládkový komplex hromadných substrátov zo širokorozchodných vozňov, sa spoločnosť rozhodla investovať do nákupu zatiaľ piatich rušňov.



Kým doteraz si skupina, do ktorej portfólia sa radia železniční dopravcovia Lokorail, Central Railways a Inter Cargo, ako aj spoločnosť Slovenská plavba a prístavy, operátor prekládkového terminálu Bulk Transshipment Slovakia či opravovne vozňov ŽOS Vrútky a výrobca vozňov Tatravagónka, rušne prenajímala, momentálne vlastní to najmodernejšie, čo sa v Európe vyrába.



"Ide o rušne, ktoré zaisťujú rýchlu a ekonomickú dopravu. Ich zásadnou výhodou je, že odpadá neefektívna vymena rušňov na hraniciach jednotlivych štátov. Naše nové Siemens Vectron sú schopné prevádzky vo viacerych európskych krajinách, napríklad v Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Maďarsku, Česku, Rumunsku, Slovinsku, Chorvátsku, ako aj Slovensku, čo staršie lokomotívy neumožňovali," zdôraznil Ľubomír Loy, člen predstavenstva Budamar Logistics.



Slovenská skupina bola založená v roku 2002. Zaoberá sa medzinárodným zasielateľstvom a logistikou. V súčasnosti spolu s dcérskymi a so sesterskými firmami zamestnáva vyše 4500 ľudí.