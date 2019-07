Z Bratislavy sa bude v jeseni a zime lietať aj na Sardíniu

Lietať medzi dvoma mestami sa bude vždy v utorky a soboty.

Bratislava 19. júla (TASR) – V zimnom letovom poriadku 2019/2020 bude zabezpečovať priamu pravidelnú leteckú linku z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave do Alghera na Sardínii dopravca Ryanair. Médiá o tom v piatok informovalo bratislavské letisko s tým, že Alghero spájal s Bratislavou letecky len v letnej dovolenkovej sezóne od apríla do októbra.



„Pravidelná letecká linka z Bratislavy do Alghera bude k dispozícii v zimnom letovom poriadku, ktorý začne platiť od konca októbra 2019 do konca marca 2020, a to s frekvenciou dvakrát týždenne. Lietať medzi dvoma mestami sa bude vždy v utorky a soboty," uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.



Rovnako bude dopravca v zime zabezpečovať aj pravidelnú linku do Eindhovenu v Holandsku, ktorú počas vlaňajšej zimnej sezóny neprevádzkoval. Lety z Bratislavy do Eindhovenu možno využiť v pondelky a piatky.



Okrem uvedených miest ponúkne dopravca od 27. októbra aj priame lety do Izraela, do Eilatu. Novinkou budú lety na nové letisko Ramon, ktoré bolo otvorené tento rok v januári, uzatvára hovorkyňa bratislavského letiska.