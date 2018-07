ŽSR majú 374 neobsadených miest, hľadajú elektromontérov či výpravcov

Podľa hovorkyne spoločnosti Martiny Pavlikovej to súvisí s odchodom silných ročníkov do dôchodku, ale aj s nedostatkom týchto zamestnancov na trhu práce.

Bratislava 14. júla (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) riešia nedostatok odborných prevádzkových zamestnancov už niekoľko rokov. Podľa hovorkyne spoločnosti Martiny Pavlikovej to súvisí s odchodom silných ročníkov do dôchodku, ale aj s nedostatkom týchto zamestnancov na trhu práce.



Aktuálne majú ŽSR 374 neobsadených miest. Z toho je 180 pracovných miest, na ktoré je rozpracované prijatie zamestnanca a 194 je reálne neobsadených miest. Najväčší deficit zamestnancov firma momentálne pociťuje v profesiách návestný majster, elektromontér pevných trakčných a silnoprúdových zariadení a výpravca. "A to predovšetkým na západnom Slovensku," zdôraznila Pavliková.



Celkovo pritom k 30. júnu zamestnávala spoločnosť 13.655 ľudí, z čoho je 10.367 mužov a 3288 žien. Priemerná mzda vo firme dosiahla v prvom polroku sumu 1015,98 eur. "Prvýkrát v histórii ŽSR tak priemerná mzda prekročila hranicu 1000 eur," priblížila Pavliková.



Pre podporu zamestnanosti sa Železnice podľa jej slov aktívne podieľajú na projekte duálneho vzdelávania aj štipendijného programu na stredných aj vysokých školách. "V týchto programoch v súčasnosti študuje s podporou ŽSR 77 žiakov stredných odborných škôl a študentov vysokých škôl," doplnila Pavliková. Každý z nich má podpisom učebnej alebo štipendijnej zmluvy garantované pracovné miesto v odbore.



V absolventskom programe 2017/18 prijala spoločnosť 45 absolventov, z ktorých piati skončili svoje pôsobenie na ŽSR. Cieľom tohto programu je podľa hovorkyne ponúknuť zamestnanie študentom stredných a vysokých škôl, ktorí hľadajú uplatnenie po ukončení štúdia. "Väčšina absolventov má ukončené vzdelanie v odbore železničnej dopravy, elektrotechniky a strojárstva," dodala Pavliková. Absolventi sa pripravujú na typovú pozíciu pod vedením povereného zamestnanca prevažne v trvaní jedného roka, počas ktorého získajú potrebné odborné znalosti a praktické skúsenosti.