Dopyt po biopotravinách v Česku rastie

Praha 22. apríla (TASR) - Spotreba biopotravín v Českej republike rastie. Česi za tieto potraviny minuli v predminulom roku celkovo 2,55 miliardy Kč (100,63 milióna eur), o 13,5 % viac než v roku 2015. Na osobu to predstavuje v priemere 241 Kč ročne. Vyplýva to zo správy o trhu s biopotravinami v ČR v roku 2016, ktorú vypracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací.



Trh s biopotravinami v Česku tak vzrástol už šiesty rok po sebe, pričom podiel biopotravín na celkovej spotrebe potravín a nápojov dosiahol v predminulom roku 0,9 %, uviedol server novinky.cz.



Česi najviac nakupujú v bio kvalite mlieko a mliečne výrobky (23 %) a ovocie a zeleninu vrátane ovocných a zeleninových štiav (21 %). Vo veľkej miere nakupujú biopotraviny aj pri ostatných spracovaných potravinách, ako sú korenie, horčica, spracovaná káva alebo čaj či hotové pokrmy typu dojčenskej a detskej výživy.



Koncom roka 2016 bolo v Česku 603 registrovaných výrobcov biopotravín, respektíve 635 výrobných prevádzok. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená rast o 11,3 %. Najviac sa výrobcovia zameriavali na spracovanie a konzervovanie mäsa a mäsových produktov, ovocia a zeleniny.



Aj keď väčšina českých výrobcov biopotravín predá svoje výrobky na domácom trhu, rastie aj export. V roku 2016 vyviezli českí producenti a obchodníci biopotraviny za 1,64 miliardy Kč, najviac do Nemecka a Rakúska.