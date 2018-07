Dopyt po menších lietadlách v nasledujúcich rokoch výrazne vzrastie

Embraer predpokladá, že ich by sa mal počet zvýšiť na 16.000. V súčasnosti je ich v prevádzke okolo 9000. Rast trhu sa na predpokladanom dopyte bude podieľať približne 65 %.

Londýn 16. júla (TASR) - Globálny dopyt po lietadlách s kapacitou do 150 sedadiel by mal v nasledujúcich 20 rokoch dosiahnuť 10.550 strojov. Uviedol to cez víkend na aerosalóne v britskom Farnborough brazílsky výrobca lietadiel Embraer, ktorý hodnotu lietadiel odhadol na 600 miliárd USD (515,33 miliardy eur).



Čo sa týka počtu takýchto lietadiel v prevádzke, Embraer predpokladá, že za toto obdobie by sa ich počet mal zvýšiť na 16.000. V súčasnosti je ich v prevádzke okolo 9000. Rast trhu sa na predpokladanom dopyte bude podieľať približne 65 % a asi 35 % by malo slúžiť na výmenu starších lietadiel.



Rastúci dopyt po menších lietadlách registrujú aj dvaja najväčší výrobcovia lietadiel na svete, európsky Airbus a americký Boeing. Najskôr koncom minulého roka Airbus získal kontrolný podiel v programe produkcie regionálnych lietadiel CSeries kanadskej spoločnosti Bombardier a začiatkom tohto mesiaca Embraer a Boeing podpísali predbežnú dohodu o vytvorení spoločného podniku na výrobu komerčných lietadiel. V ňom bude mať americká spoločnosť 80-% podiel.



(1 EUR = 1,1643 USD)