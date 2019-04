Marcový pokles odbytu o 6 % je však miernejší ako v predchádzajúcich štyroch mesiacoch, keď sa znížil o dvojciferné číslo.

Šanghaj 10. apríla (TASR) - Dopyt po mobilných telefónoch v Číne aj v marci klesol, už piaty mesiac po sebe. Ukázali to v stredu oficiálne údaje. Spomalenie rastu druhej najväčšej svetovej ekonomiky si v tomto sektore naďalej vyberá svoju daň.



Odbyt mobilov v Číne sa v marci 2019 znížil o 6 % na 28,4 milióna kusov z 30,2 milióna kusov v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka, uviedla Čínska akadémia informačných a komunikačných technológií (CAICT).



Napriek tomuto spomaleniu údaje z Číny poukazujú na pokračujúci tlak na výrobcov, ako je americký koncern Apple, ktorý zaznamenal prudký pokles predaja v Číne koncom roku 2018, aj na jeho domácich rivalov.



Aj počet nových smartfónov, ktoré uviedli výrobcovia telefónov na trh, klesol podľa CAICT. Celkom 52 nových telefónov dorazilo na trh v priebehu marca, čo je o 35 % menej ako v predchádzajúcom roku.



Už minulý rok bol slabý pre najväčší trh s mobilnými telefónmi na svete. Ich celkový odbyt klesol o 15,5 %. A táto slabosť pokračuje aj v tomto roku. Vo februári 2019 sa predalo v Číne len 14,5 milióna mobilov, najmenej od februára 2013. Oproti predchádzajúcemu roku sa ich odbyt znížil o 19,9 %.



Analytici vo všeobecnosti pripisujú slabé výsledky v tomto sektore spomaleniu ekonomiky, dlhším cyklom modernizácie a nedostatku inovácií v oblasti funkcií, keďže sa výrobcovia pripravujú na spustenie novej generácie 5G sietí.



Domáce čínske značky v snahe vyrovnať sa so spomalením predaja zvyšovali ceny a sústredili sa na drahšie modely v nádeji, že zvýšia marže. V roku 2018 si Huawei Technologies, Oppo a Vivo odkrojili väčší podiel z trhu drahších smartfónov za 500 až 800 USD (443,38 — 709,40 eura), čo je segment, ktorému kedysi dominoval Apple.



Amerického výrobcu, ktorý generuje viac ako 15 % zo svojich tržieb v Číne, zvlášť tvrdo zasiahlo spomalenie predaja. Jeho tržby z regiónu za tri mesiace do konca decembra 2018 klesli o približne štvrtinu.