Dopyt po výrobkoch z ovčieho mlieka stúpa, časť z neho však dovážame

Východná 9. júna (TASR) – Produkcia mlieka na Slovensku stúpa, rastie však aj dopyt ľudí po slovenských produktoch, nevynímajúc ovčie mlieko a výrobky z neho. Skonštatovala to na tlačovom brífingu vo Východnej ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS) a zároveň konkretizovala, že na Slovensku sa ročne vyrobí 12 miliónov litrov ovčieho mlieka.



„Musím však zároveň smutne skonštatovať, že časť bryndze robíme z mlieka, ktoré sa dováža z Francúzska, pretože ho k nám dokážu dovážať za konkurenčne nízku cenu. Vo Francúzsku však je táto cena dotovaná štátnou notifikovanou pomocou, a hoci sa my snažíme pomôcť ovčiarom, nie sme schopní konkurovať dovážanému mlieku,“ zdôraznila Matečná s tým, že podpora ovčiarstva zo strany štátu má význam, najmä pre blahodarné zdravotné účinky bryndze, motivácii ľudí nakupovať slovenské výrobky, ale aj preto, že toto odvetvie robí na Slovensku špecifickú krajinotvorbu. „Bez oviec a kosenia by sme naozaj takéto krásne lúky nemali,“ zdôraznila ministerka. Dodala tiež, že kedysi bolo na Slovensku takmer milión oviec, v súčasnosti sa ich na slovenských pastvinách pasie zhruba 350.000.



Ministerka o výsledkoch produkcie ovčieho mlieka informovala na celoslovenskej prezentácii ovčiarstva a salašníctva - Ovenálie 2019. „Sme tu jedenástykrát, na prvom ročníku bolo asi 4500 ľudí, teraz očakávame 10.000 návštevníkov. Návštevnosť nám stúpa a je to aj pre to, že ľudia začali preferovať zdravé probiotické potraviny,“ pripomenul predseda Zväzu chovateľov oviec a kôz Slovenska Igor Nemčok. Zároveň dodal, že jeden človek v priemere ročne spotrebuje 2,5 litra ovčieho mlieka. Aktuálne je dotácia na jednu dobytčiu jednotku približne 28 eur, chovatelia môžu získať dotáciu aj na zelenú naftu a kontrolované chovy dostali zhruba 42 eur na jednu ovcu. „Myslím si, že sa pomaličky približujeme povedzme k takému Bulharsku, kde je tá pomoc na úrovni 95 eur na ovcu. Snaha je dostať sa aspoň na takúto úroveň, uvidíme, ako to dopadne,“ dodal Nemčok.



V rámci tradičného podujatia vo Východnej sa uskutočňovali počas dňa ukážky výroby syra, bryndze, strihania oviec, spracovania vlny či rôzne súťaže, napríklad aj majstrovstvá Slovenska v ťahaní syrovej nite. Organizátori, Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku spolu s obcou Východná, pripravili aj folklórne vystúpenia, súťaž o najlepší ovčí a kozí syr či najkrajšiu tortu. Záujemcovia si mohli kúpiť aj remeselné výrobky súvisiace s chovom oviec a kôz, ovčiarsky gazdovský dvor zase ponúkol návštevníkom výrobky z ovčieho mlieka a ich ochutnávku. V rámci podujatia vystavili aj barana s najväčšími rohami na Slovensku.



„Sme veľmi radi, že spotrebitelia vyhľadávajú kvalitné produkty a naši chovatelia im také vedia ponúknuť. Takéto podujatia by mali slúžiť práve na to, aby bežný spotrebiteľ zistil, že slovenský chovateľ oviec a kôz dokáže vyprodukovať tovar, ktorý je naozaj funkčnou potravinou,“ dodal na záver riaditeľ Zväzu chovateľov a kôz na Slovensku Slavomír Reľovský.