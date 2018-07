Dôvera investorov v ekonomiku eurozóny v júli prekvapujúco vzrástla

Index dôvery investorov dosiahol v júli 12,1 bodu, zatiaľ čo v júni predstavoval 9,3 bodu.

Frankfurt nad Mohanom/Bratislava 9. júla (TASR) - Po výraznom poklese v minulom mesiaci sa dôvera investorov v ekonomiku eurozóny v júli zlepšila. Ukázal to v pondelok zverejnený prieskum ekonomického inštitútu Sentix. Výsledok je pre ekonómov prekvapením, keďže po piatich mesiacoch poklesu očakávali ďalšie zhoršenie nálad.



Index dôvery investorov dosiahol v júli 12,1 bodu, zatiaľ čo v júni predstavoval 9,3 bodu. To bola najhoršia hodnota indexu od októbra 2016, pričom na túto úroveň sa prepadol z májovej hodnoty 19,2 bodu. Analytici očakávali, že tento trend bude v júli pokračovať a index dosiahne len 9 bodov.



Podľa Sentixu ale rast indexu neznamená nástup opätovného zotavovania. Ekonómovia sledujú vývoj obchodného konfliktu medzi USA a ostatnými štátmi, najmä Čínou a Európskou úniou, čo môže v nasledujúcom období nálady zhoršiť. Navyše upozorňujú, že ak americký prezident Donald Trump splní svoje hrozby a dovoznými clami zasiahne európsky automobilový priemysel, obchodný spor bude mať podstatne vážnejšie dôsledky než len zhoršené nálady investorov.



To naznačujú nálady investorov v Nemecku, ktoré Sentix rovnako zverejnil. Index dôvery nemeckých investorov klesol v júli na 16,2 bodu z júnovej hodnoty 18,5 bodu. Práve Nemecko je v prípade rozšírenia konfliktu EÚ s USA na automobilový sektor najviac ohrozené, keďže toto odvetvie patrí ku kľúčovým v rámci nemeckej ekonomiky a tamojšie automobilky patria k najväčším vývozcom na americký trh.