Dôvera investorov v ekonomiku eurozóny aj Nemecka v novembri klesla

Podľa výsledkov prieskumu sa index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v 19 štátoch eurozóny, v novembri znížil na 8,8 z 11,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci.

Frankfurt nad Mohanom 5. novembra (TASR) - Investorom v eurozóne sa aj tento mesiac zhoršila nálada. Ich dôvera v ekonomiku menového bloku opäť klesla, už tretíkrát po sebe a najnižšiu úroveň za dva roky. Vyplýva to z prieskumu renomovaného inštitútu Sentix.



Podľa výsledkov prieskumu sa index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v 19 štátoch eurozóny, v novembri znížil na 8,8 z 11,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To je jeho najmenšia hodnota od októbra 2016. Ekonómovia však takýto výsledok očakávali.



Prieskum tiež ukázal, že čiastkový index súčasnej hospodárskej situácie v regióne, ktorý platí eurom, tento mesiac klesol na 29,3 bodu z 33 bodov októbri a je najnižší od apríla 2017. A zároveň subindex očakávaní investorov v eurozóne sa znížil na -9,8 z -8,3 bodu v októbri a je najmenší od augusta 2012.



"Problémové oblasti v Európe a v globálnej ekonomike zostávajú z veľkej časti rovnaké," uviedol inštitút, podľa ktorého sa nič nezlepšilo. Pripomenul, že na výsledok celej eurozóny mal vplyv aj pokles indexu dôvery v Nemecku.



Konkrétne, index dôvery investorov v Nemecku klesol v novembri na 15,6 z 20 bodov mesiac predtým a je najnižší od februára 2016.



Prieskum sa uskutočnil v období od 1. novembra do 3. novembra a zúčastnilo sa na ňom 991 investorov.