Dôvera investorov v eurozóne aj v Nemecku v marci vzrástla

Frankfurt nad Mohanom 4. marca (TASR) - Dôvera investorov v eurozóne v ekonomiku regiónu v marci ožila a vzrástla. Podporili ju vyhliadky na ukončenie obchodného sporu dvoch najväčších svetových ekonomík USA a Číny, ktoré sú kľúčovými partnermi euroregiónu. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu renomovaného inštitútu Sentix.



Podľa prieskumu sa index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v 19 štátoch menovej únie, v marci 2019 zvýšil na -2,2 z -3,7 bodu vo februári. Hodnota indexu vzrástla prvýkrát po šiestich mesiacoch poklesu.



Anketa zároveň ukázala, že aj čiastkový index očakávaní investorov v eurozóne v marci stúpol, už druhý mesiac po sebe, a to na -10,3 z -17,3 bodu vo februári. Ale čiastkový index aktuálnych podmienok klesol na 6,3 z 10,8 bodu.



Inštitút po zverejnení výsledkov upozornil, že aj keď sú tieto výsledky priaznivé a naznačujú možnú stabilizáciu regiónu, je ešte príliš skoro vyvodzovať z nich jasné závery. Hodnoty kľúčového indexu dôvery aj subindexu očakávaní sú totiž stále záporné. Na druhej strane, každý ekonomický obrat začína nárastom očakávaní.



Sentix zverejnil aj výsledky prieskumu z Nemecka, ktoré je najväčšou ekonomikou eurozóny. Tie odhalili, že index dôvery nemeckých investorov v marci vzrástol na 4 body z 3,1 bodu vo februári a index očakávaní stúpol na -10,8 z -17,3 bodu, zatiaľ čo index súčasnej situácie klesol na 20 z 25,8 bodu.



Tieto ukazovatele podľa Sentix tiež naznačujú stabilizáciu nemeckého hospodárstva. Ale aj v tomto prípade je situácia v ekonomike stále neistá. Hodnotenie súčasnej situácie aj v marci kleslo, a hoci očakávania vzrástli, príslušný subindex zostal záporný. To znamená, že ekonomická "lokomotíva" eurozóny sa ešte v žiadnom prípade nechystá nabrať rýchlosť.