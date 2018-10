Dôvera investorov v eurozónu v októbri klesla

Dôvodom sú obavy z fiškálnej politiky Talianska a prísnejšia kontrola automobilových emisií po zavedení novej, tvrdšej normy.

Frankfurt nad Mohanom 8. októbra (TASR) - Investorom v eurozóne sa opäť zhoršila nálada. Ich dôvera v ekonomiku menového bloku v októbri klesla a viac, ako analytici odhadovali. Dôvodom sú obavy z fiškálnej politiky Talianska a prísnejšia kontrola automobilových emisií po zavedení novej, tvrdšej normy.



Podľa najnovšieho prieskumu renomovaného inštitútu Sentix index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v 19 štátoch eurozóny, sa v októbri znížil na 11,4 bodu z 12 bodov v septembri. Analytici pritom predpovedali, že klesne na 11,7 bodu.



Prieskum zároveň ukázal, že čiastkový index očakávaní investorov v eurozóne sa v októbri mierne zvýšil na -8,3 z -8,8 bodu, ale subindex súčasných podmienok klesol na 33 z 35 bodov a dosiahol najnižšiu úroveň od apríla 2017.



Príčinou poklesu indexu dôvery investorov je pravdepodobne diskusia o automobilovom sektore v Nemecku a neistota ohľadne budúcej fiškálnej politiky talianskej vlády, domnieva sa Manfred Hübner, výkonný riaditeľ Sentix.



Nemeckí výrobcovia áut a vláda minulý týždeň dospeli ku kompromisnej dohode o znížení emisií dieselových vozidiel po tom, ako environmentálne skupiny vo februári dosiahli víťazstvo, ktoré umožnilo mestám zakázať vjazd starších dieselových áut do ulíc.



Vláda v Berlíne požiadala výrobcov automobilov, aby ponúkli ich majiteľom stimuly na kúpu nového, alebo úpravu starších áut. Ale nie všetky automobilky sa zaviazali k modernizácii, pretože požadované úpravy hardvéru budú stáť miliardy eur, čo by zredukovalo ich ziskové marže.



Investori sa tiež obávajú Talianska, kde vláda doposiaľ odmieta výzvy Európskej komisie na zníženie plánovaných rozpočtových deficitov v súlade s pravidlami Európskej únie.



Sentix zverejnil aj výsledky prieskumu z Nemecka, ktoré je najväčšou ekonomikou eurozóny. Tie odhalili, že dôvera nemeckých investorov v októbri vzrástla napriek čoraz väčšiemu tlaku na veľký automobilový sektor, aby uskutočnil drahé úpravy starších dieselových modelov, a tiež napriek obavám o stabilitu vlády kancelárky Angely Merkelovej.



Merkelovej koalíciou, ktorá okrem jej kresťanských demokratov zahŕňa bavorských spojencov a stredoľavých sociálnych demokratov, otriasajú spory o prisťahovalectve a škandál šéfa domácej špionáže.



"Napriek negatívnym diskusiám o automobilovom priemysle a otázniku nad prežitím vládnej koalície zostávajú nemecké ekonomické údaje stabilné," povedal Hübner.



"Ekonomika sa ochladzuje, ale recesia je stále v nedohľadne," dodal.



Prieskum spoločnosti Sentix sa uskutočnil v dňoch 4. až 6. októbra a zapojilo sa do neho 925 investorov.