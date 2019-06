Dôvera investorov v Nemecku aj v eurozóne v júni prudko klesla

Kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, sa v júni znížil, už druhý mesiac po sebe, a to na -21,1 bodu z -2,1 v máji.

Mannheim 18. júna (TASR) - Investorom v Nemecku aj v celej eurozóne sa v júni zhoršila nálada a ich dôvera v ekonomiku prudko klesla na najnižšiu úroveň za sedem mesiacov. Ukázal to v utorok prieskum Centra pre výskum európskeho hospodárstva (ZEW). Dôvodom sú slabé ekonomické údaje a eskalujúci obchodný spor medzi Čínou a Spojenými štátmi.



Podľa prieskumu ZEW kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, sa v júni znížil, už druhý mesiac po sebe, a to na -21,1 bodu z -2,1 v máji. Ekonómovia očakávali jeho pokles na -5,9 bodu. Júnová hodnota indexu je najnižšia od novembra 2018.



Podľa prezidenta ZEW Achima Wambacha prudký pokles dôvery súvisí s väčšou neistotou v globálnej ekonomike a zhoršením údajov z nemeckej ekonomiky na začiatku 2. štvrťroka.



„Zintenzívnenie konfliktu medzi USA a Čínou, zvýšené riziko vojenského konfliktu na Blízkom východe a vyššia pravdepodobnosť brexitu bez dohody, to všetko vrhá tieň na výhľad globálnej ekonomiky,“ dodal.



Čiastkový index súčasných podmienok v Nemecku sa v júni oproti predchádzajúcemu mesiacu tiež znížil, na 7,8 z 8,2 bodu v máji. Analytici však predpovedali ešte horší výsledok, a to jeho pokles na 6 bodov.



Najnovšie údaje z Nemecka sú tak ďalším signálom, že jeho hospodársky rast bude v tomto roku slabý, a aj očakávané oživenie v roku 2020 by mohlo byť miernejšie.



Aj v prípade eurozóny sa júnový index dôvery ZEW medzimesačne prudko znížil, a to o 18,8 bodu na -20,2 bodu. Ale hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie v eurozóne sa naopak zlepšilo a príslušný čiastkový index medzimesačne vzrástol o 3,3 bodu na -3,7 bodu.