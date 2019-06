Dôvera nemeckých podnikateľov je najnižšia od novembra 2014

Firmy v Nemecku sú čoraz pesimistickejšie pokiaľ ide o vývoj ekonomiky v najbližších mesiacoch, ale ich hodnotenie súčasnej obchodnej situácie sa o trošku zlepšilo.

Mníchov 24. júna (TASR) - Nemeckým podnikateľom sa v júni zhoršila nálada a ich dôvera v ekonomiku klesla na najnižšiu úroveň za vyše 4,5 roka. To naznačuje, že najväčšie európske hospodárstvo bude ďalej spomaľovať. Ukázal to júnový prieskum renomovaného inštitútu pre výskum hospodárstva Ifo.



Firmy v Nemecku sú čoraz pesimistickejšie pokiaľ ide o vývoj ekonomiky v najbližších mesiacoch, ale ich hodnotenie súčasnej obchodnej situácie sa o trošku zlepšilo. V každom prípade júnové výsledky Ifo signalizujú, že nemecké hospodárstvo smeruje do búrky.



Z výsledkov prieskumu vyplýva, že index podnikateľskej dôvery v Nemecku v júni 2019 klesol na 97,4 bodu z 97,9 bodu v máji, čo je jeho najnižšia úroveň od novembra 2014. Je však o niečo vyšší ako 97,2 bodu, ktoré očakávali analytici.



Aj čiastkový index očakávaní podnikateľov sa tento mesiac znížil na 94,2 z 95,2 bodu v máji, zatiaľ čo čiastkový index súčasných podmienok v ekonomike mierne vzrástol na 100,8 z revidovaných 100,7 bodu v predchádzajúcom mesiaci.



Prieskum ďalej odhalil, že nálada vo výrobnom sektore, v službách aj v stavebníctve sa v júni zhoršila, ale dôvera medzi veľkoobchodníkmi a maloobchodníkmi naopak stúpla.



Júnový prieskum Ifo je ďalším z radu ukazovateľov, ktoré signalizujú spomaľovanie nemeckej ekonomiky, najväčšej v Európe. Inštitút minulý týždeň znížil svoju prognózu rastu domáceho hospodárstva v roku 2020. A varoval, že recesia v nemeckej výrobe sa začína šíriť do iných sektorov.



Ifo síce potvrdil svoju predchádzajúcu prognózu, podľa ktorej by nemecká ekonomika mala v tomto roku vzrásť o 0,6 %, ale znížil odhad pre rok 2020 na 1,7 % z 1,8 %. Dôvodmi sú slabší export, obchodné spory a neistota v súvislosti s očakávaným odchodom Británie z Európskej únie (EÚ).