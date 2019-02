Dôvera nemeckých spotrebiteľov v ďalší vývoj ekonomiky je stabilná

Prieskum však odhalil, že čiastkový index očakávaní v ekonomike vo februári strmo klesol už piaty mesiac v rade, a to na 4,2 bodu z 10,7 bodu v januári.

Norimberg 26. februára (TASR) - Dôvera nemeckých spotrebiteľov v ďalší vývoj ekonomiky zostáva stabilná, napriek tomu, že ich očakávania sa zhoršujú, ale zároveň výhľad na zvýšenie ich príjmov je o niečo lepší. Vyplýva to z najnovšej prognózy spotrebiteľskej dôvery na marec 2019, ktorú vypracoval inštitút prieskumu trhu GfK.



Podľa predbežného odhadu indikátor spotrebiteľskej dôvery GfK, ktorý predpovedá o mesiac dopredu náladu domácností v najväčšej ekonomike eurozóny, sa na marec 2019 očakáva na úrovni 10,8 bodu, čo je rovnaká hodnota, akú dosiahol vo februári. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi analytikov.



Prieskum však odhalil, že čiastkový index očakávaní v ekonomike vo februári strmo klesol už piaty mesiac v rade, a to na 4,2 bodu z 10,7 bodu v januári, čo je jeho najnižšia hodnota od marca 2016.



"Spotrebitelia sa domnievajú, že riziko recesie nemeckej ekonomiky sa v ostatných týždňoch výrazne zvýšilo," uviedol GfK.



Ale čiastkový index, ktorý odráža vyhliadky spotrebiteľov na zvýšenie platov, sa vo februári mierne zvýšil na 60 bodov z 59,9 bodu v januári. No zároveň ich ochota nakupovať drahšie položky klesla, ako ukazuje zníženie príslušného čiastkového indexu, na 53,6 bodu vo februári z januárových 57,6 bodu.