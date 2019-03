Dovoz skvapalneného zemného plynu z USA do Európy vzrástol

Európska únia je pripravená uľahčiť dovoz väčších objemov skvapalneného zemného plynu z USA, ak sú vhodné trhové podmienky a jeho ceny konkurencieschopné.

Brusel 8. marca (TASR) - Dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) zo Spojených štátov na trh EÚ za posledných šesť mesiacov stále rastie. Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení EÚ a USA, ktoré v piatok zverejnila Európska komisia (EK).



Komisia pripomenula, že americký prezident Donald Trump a predseda EK Jean-Claude Juncker si v spoločnom vyhlásení z 25. júla 2018 vo Washingtone stanovili za cieľ posilniť vzájomnú strategickú spoluprácu, vrátane oblasti energetiky. Odvtedy dovoz amerického skvapalneného zemného plynu do EÚ vzrástol o 181 % na 7,9 miliardy kubických metrov do začiatku marca 2019.



Viac sa týmto obchodným aspektom bude zaoberať prvé európsko-americké energetické fórum na vysokej úrovni, ktoré sa uskutoční 2. mája v Bruseli.



Zverejnenie nových údajov o dovoze LNG sa zhoduje s tohtotýždňovou pracovnou návštevou eurokomisárky pre obchod Cecilie Malmströmovej vo Washingtone. Implementácia rôznych prvkov spoločného vyhlásenia Junckera a Trumpa bola jednou z tém, ktorým sa venovala v rámci spoločnej pracovnej skupiny.



Komisia pripomenula, že Spojené štáty sú s podielom 12,6 % dovozu LNG v roku 2019 tretím najväčším dodávateľom skvapalneného plynu v Európe. Pred dohodou Junckera a Trumpa bol tento podiel na úrovni 2,3 %.



Európska únia je pripravená uľahčiť dovoz väčších objemov skvapalneného zemného plynu z USA, ak sú vhodné trhové podmienky a ceny LNG konkurencieschopné. Vývozcom z USA to umožní ďalšiu diverzifikáciu svojich európskych trhov, z pohľadu Únie to bude prínos pre ciele v oblasti bezpečnosti dodávok energie a diverzifikácie.



Podľa upozornenia EK právne predpisy USA v súčasnosti vyžadujú predbežné schválenie vývozu LNG do Európy. Tieto obmedzenia je potrebné z pohľadu Európanov doriešiť tak, aby americké predpisy vo väčších množstvách uľahčili vývoz skvapalneného zemného plynu na jednotný európsky trh.