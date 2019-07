Dovozné clá a slabý domáci dopyt znížili zisk Harley-Davidson o pätinu

Harley-Davidson oznámil, že čistý zisk za 2. kvartál dosiahol 195,63 milióna USD (174,44 milióna eur), zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka vykázal zisk 242,34 milióna USD.

Milwaukee 23. júla (TASR) - Zisk amerického výrobcu motoriek Harley-Davidson klesol v 2. štvrťroku takmer o pätinu. Dôvodom je pokles predaja, keď firmu poškodil klesajúci dopyt na domácom trhu a zároveň politika vysokých dovozných ciel prezidenta Donalda Trumpa, ktorá viedla k odvetným opatreniam v zahraničí. Firma v reakcii na najnovší vývoj znížila odhad celoročného predaja motocyklov.



Harley-Davidson oznámil, že čistý zisk za 2. kvartál dosiahol 195,63 milióna USD (174,44 milióna eur), zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka vykázal zisk 242,34 milióna USD. Medziročne to znamená pokles o 19,3 %. Bez započítania jednorazových položiek dosiahla spoločnosť zisk 232,61 milióna USD. Na akciu to predstavuje 1,46 USD, zatiaľ čo vlani dosiahol upravený zisk na akciu 1,52 USD.



Čo sa týka tržieb, tie dosiahli 1,43 miliardy USD. Oproti 2. štvrťroku 2018 to znamená pokles o 6,5 %.



Spoločnosť zároveň zhoršila vyhliadky predaja za celý tento rok. Zatiaľ čo pôvodne počítala s celosvetovými dodávkami v rozmedzí 217.000 až 222.000 motoriek, teraz očakáva, že ich predá 212.000 až 217.000.



(1 EUR = 1,1215 USD)