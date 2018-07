Dovozné clá na oceľ predražia veľký projekt v USA

Ministerstvo obchodu zamietlo žiadosť prevádzkovateľa ropovodov a plynovodov Plains All American Pipeline o výnimku z dovozných ciel na oceľ.

Houston 17. júla (TASR) - Vláda v USA zamietla žiadosť amerického prevádzkovateľa ropovodov a plynovodov o vyňatie svojho projektu spod dovozných ciel na oceľ. Projekt v hodnote vyše 1 miliardy USD, ktorý má zabezpečovať dodávku bridlicovej ropy zo západného Texasu k Mexickému zálivu, sa tak predraží. Je to prvý verdikt v neprospech veľkého energetického projektu v USA od vstupu dovozných ciel do platnosti.



Prevádzkovateľ ropovodov a plynovodov Plains All American Pipeline požiadal vládu o výnimku z dovozných ciel na oceľ s tým, že oceľ na výstavbu časti systému ropovodov Cactus II určeného na prepravu suroviny z ložísk na západe Texasu do exportných centier pozdĺž Mexického zálivu plánuje doviezť z Grécka. V žiadosti uviedol, že požadovanú oceľ produkujú len tri oceliarne na svete a ani jedna sa nenachádza v USA. Ministerstvo obchodu ale žiadosť zamietlo s tým, že adekvátnu surovinu môže firma kúpiť aj na domácom trhu.



Podľa americkej firmy je zamietnutie "nespravodlivé," nakoľko dohodu s Grékmi podpísali minulý rok, teda ešte pred zavedením dovozných ciel. Oceľ stále plánuje doviezť z Grécka, nevie však o koľko by sa celý projekt mohol predražiť. V súčasnosti sa hodnota projektu odhaduje na 1,1 miliardy USD (938,57 milióna eur).



Americký prezident Donald Trump rozhodol o zavedení dovozných ciel na oceľ a hliník vo výške 25 % a 10 % začiatkom tohto roka. Voči väčšine krajín boli clá zavedené už v marci, voči Európskej únii, Kanade a Mexiku od júna. Za určitých okolností však vláda môže udeliť výnimku, napríklad, ak na americkom trhu nemôžu firmy získať oceľ v požadovanej kvalite, kvantite, alebo v požadovanom čase.



V pondelok (16.7.) hovorca amerického ministerstva obchodu uviedol, že ministerstvo najnovšie schválilo 267 žiadostí o udelenie výnimky na dovoz ocele. Omnoho viac žiadostí, až 452, však zamietlo. Celkovo bolo do dnešných dní podaných okolo 26.400 žiadostí o udelenie výnimky.



(1 EUR = 1,1720 USD)