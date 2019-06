Draghi pred lídrami EÚ zopakoval, že ECB môže prijať aj ďalšie stimuly

Ekonomika v eurozóne je aktuálne robustná, ale zvyšujú sa signály spomalenia a oživenie je slabšie, než sa očakávalo z dôvodu pretrvávajúcej neistoty, ktorá panuje v globálnom obchode už viac ako rok.

Brusel 21. júna (TASR) - Šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi zopakoval pred lídrami Európskej únie (EÚ) svoj holubičí postoj.



Draghi na summite EÚ v Bruseli povedal, že akékoľvek zhoršenie ekonomických podmienok, ktoré by ohrozovalo návrat tempa rastu spotrebiteľských cien k inflačnému cieľu, by spôsobilo, že ECB prijme dodatočné monetárne stimuly. Ekonomika v eurozóne je podľa neho aktuálne robustná, ale zvyšujú sa signály spomalenia a oživenie je slabšie, než sa očakávalo z dôvodu pretrvávajúcej neistoty, ktorá panuje v globálnom obchode už viac ako rok.



"Ak nepríde k zlepšeniu, čo by ohrozilo trvalý návrat k inflačnému cieľu ECB, budú potrebné dodatočné stimuly," povedal podľa zdroja zo summitu Draghi lídrom EÚ. Podľa Draghiho sa počas uplynulých 8 rokov predovšetkým menová politika snažila o podporu rastu. Dodal, že fiškálna politika by v tomto a budúcom roku mohla byť mierne expanzívna.



"Avšak v prípade zhoršenia bude musieť byť oveľa expanzívnejšia," povedal Draghi. Podľa zdroja lídri EÚ tlieskali Draghimu postojačky, keď spomenul, že toto je jeho posledný summit EÚ, než v októbri odíde z čela ECB.